Kein Team und kein Geld: Rallye Dakar 2026 ohne weibliche Teilnehmerin

Die Motorradkategorie der Rallye Dakar ist eine körperlich extreme Herausforderung, der sich über viele Jahre nur Männer gestellt haben. Das änderte sich in den vergangenen Jahren grundlegend. Besonders erfolgreich war Laia Sanz, die mehrere Top-10-Ergebnisse erreichte. Hartnäckigkeit und Stärke bewiesen aber auch ihre spanischen Landsfrauen Sara Garcia und Sandra Gomez, die Niederländerin Mirjam Pol, die Britin Jane Daniels, die Südafrikanerin Kirsten Landman sowie die Französinnen Audrey Rossart und Sara Jugla.

Doch in diesem Jahr war nur mit Gomez nur eine Frau auf zwei Rädern am Start. Die Dakar 2026 findet bedauerlicherweise ohne weibliche Teilnehmerin auf einem Motorrad statt.

«Es wird keine Frau auf Motorrädern antreten. Trotzdem möchte ich daran denken, dass ich in naher Zukunft zurückkomme», bedauerte Sandra Gomez, die bis zuletzt von einer erneuten Teilnahme träumte. «Natürlich wollte ich zurück! Letztes Mal war es hart, aber es hat mir am meisten Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe noch viel zu geben bei diesem Rennen. Die Möglichkeit, um an der Startlinie zu stehen, steht jedoch bei null. Der einzige Grund, warum ich nicht dabei sein werde, ist, dass ich kein Team oder Sponsor gefunden habe.»

Gómez hat ihre ersten Erfolge als Vizeweltmeisterin 2016 und 2018 im Trial-Sport gefeiert, parallel bestritt sie aber auch Enduro- und HardEnduro-Events. 2016 wurde sie SuperEnduro-Weltmeisterin, gewann mehrere Medaillen bei den XGames, war die erste Frau, die die Redbull Romaniacs in der Gold-Kategorie beendete, die beim Redbull Erzberg Rodeo aus der ersten Reihe startete und 2015 die erste spanische AMA Endurocross-Meisterin. Bei der Dakar war sie 2022, 2024 und 2025 dabei.

