Rallye Dakar 2026: 117 Piloten aus 33 Ländern mit 11 Motorradmarken
Das Teilnehmerfeld der Dakar 2026 ist mit 117 Motorradpiloten ebenso beeindruckend wie die Anzahl engagierter Hersteller. Bedauerlich, dass es nur zwei deutschsprachige Piloten gibt.
Es gab schon mal mehr Teilnehmer an der Rallye Dakar, aber 117 wagemutige Motorradpiloten sind im oberen Durchschnitt. Das Starterfeld könnte kaum internationaler sein: Im Biwak treffen 33 Nationen aufeinander, die meisten Fahrer kommen traditionell und mit großem Abstand aus Frankreich (23) und Spanien (15). Auf Platz 3 folgt Italien mit sieben Piloten.
Bedauerlich: Nachdem sich Hero von Sebastian Bühler trennte, Mike Wiedemann für das Tenere-Projekt von Yamaha tätig ist und auch Justin Gerlach nicht dabei sein wird, ist kein Deutscher beim Saisonauftakt der Rally-Raid-WM 2026 am Start. An der RallyGP-Wertung nimmt der Österreicher Tobias Ebster (Hero) teil. In der Rally2-Kategorie ist der Schweizer Dennis Mildenberger eingeschrieben.
Für den Gesamtsieg kommt nur einer der RallyGP-Piloten von den gut aufgestellen Werksteams infrage. Als Vorjahressieger und Weltmeister ist Red Bull KTM-Pilot Daniel Sanders der Favorit. Die Dakar ist jedoch unberechenbar und somit ist das Rennen angesichts von 14 Etappen völlig offen.
Hinsichtlich der Marken rüstet KTM mit 59 fast das halbe Teilnehmerfeld aus. An zweiter Stelle folgt Honda mit 21 Motorrädern vor Husqvarna (14) und Kove (9). Hero, Sherco, GasGas, Fantic, Hoto, QJ Motor und Yamaha sind jeweils mit maximal drei am Start,
Die Teilnehmer an der Rallye Dakar 2026
Startnummer
Fahrer
Nation
Motorrad
Team
Kategorie
1
Daniel Sanders
AUS
KTM
Red Bull KTM Factory Racing
RALLY GP
7
Bradley Cox
RSA
Sherco
Sherco Rally Factory
RALLY GP
9
Ricky Brabec
USA
Honda
Monster Energy Honda HRC
RALLY GP
10
Skyler Howes
USA
Honda
Monster Energy Honda HRC
RALLY GP
11
Ignacio Cornejo
CHI
Hero
Hero Motosports Team Rally
RALLY GP
15
Lorenzo Santolino
ESP
Sherco
Sherco Rally Factory
RALLY GP
17
Mohammed Albalooshi
UAE
Honda
RALLY GP
23
Martin Michek
CZE
Hoto
RALLY GP
42
Adrien Van Beveren
FRA
Honda
Monster Energy Honda HRC
RALLY GP
46
Ross Branch
BOT
Hero
Hero Motosports Team Rally
RALLY GP
68
Tosha Schareina
ESP
Honda
Monster Energy Honda HRC
RALLY GP
73
Edgar Canet
ESP
KTM
Red Bull KTM Factory Racing
RALLY GP
77
Luciano Benavides
ARG
KTM
Red Bull KTM Factory Racing
RALLY GP
98
Mason Klein
USA
Hoto
RALLY GP
142
Stefan Svitko
SVK
KTM
RALLY GP
14
Michael Docherty
RSA
KTM
BAS World KTM Team
RALLY 2
16
Toni Mulec
SLO
KTM
BAS World KTM Team
RALLY 2
18
Dusan Drdaj
CZE
KTM
RALLY 2
20
Harith Noah
IND
Sherco
Sherco Rally Factory
RALLY 2
24
Abdulhalim Al Mogeera
KSA
KTM
RALLY 2
25
Jérôme Martiny
BEL
Honda
RALLY 2
26
Konrad Dąbrowski
POL
KTM
Duust Rally Team
RALLY 2
27
Milan Engel
CZE
Kove
RALLY 2
28
Nerimantas Jucius
LTU
Honda
HT Rally Raid
RALLY 2
29
Paolo Lucci
ITA
Honda
RALLY 2
30
Mathieu Doveze
FRA
KTM
BAS World KTM Team
RALLY 2
32
Tommaso Montanari
ITA
Husqvarna
RALLY 2
33
Thomas Kongshøj
DEN
KTM
RALLY 2
34
Emanuel Gyenes
ROU
KTM
RALLY 2
35
Bruno Santos
POR
Husqvarna
RALLY 2
36
David Pabiška
CZE
KTM
Joyride Race Service
RALLY 2
37
Leonardo Cola
ARG
KTM
Joyride Race Service
RALLY 2
38
Jérôme Bas
FRA
KTM
RALLY 2
39
Benjamin Melot
FRA
KTM
Joyride Race Service
RALLY 2
40
Zhao Hongyi
CHN
KTM
Joyride Race Service
RALLY 2
41
Ruy Barbosa
CHI
Honda
HT Rally Raid
RALLY 2
43
Luciano Gomes
BRA
KTM
Pedrega Team
RALLY 2
44
Josep Pedró
ESP
Husqvarna
Pedrega Team
RALLY 2
45
Sunier Sunier
CHN
Kove
Kove Factory Racing
RALLY 2
47
Bartlomiej Tabin
POL
Kove
XRaids Experience
RALLY 2
49
Juan Santiago Rostan
ARG
KTM
XRaids Experience
RALLY 2
50
James Hillier
GBR
Kove
RALLY 2
51
Rachid Al-Lal Lahadil
ESP
Husqvarna
RALLY 2
52
Antoine Detourbet
FRA
KTM
RALLY 2
53
Vasilis Boudros
GRE
KTM
RALLY 2
55
Florian Bancilhon
FRA
Yamaha
RALLY 2
56
Zhang Min
CHN
KTM
Joyride Race Service
RALLY 2
57
Khaliunbold Erdenebileg
MGL
KTM
BAS World KTM Team
RALLY 2
58
Dovydas Karka
LTU
Honda
HT Rally Raid
RALLY 2
60
Matthieu Jauffraud
FRA
KTM
RALLY 2
61
Bertrand Domet
FRA
KTM
RALLY 2
62
Martin Prokeš
CZE
KTM
RALLY 2
63
Neil Hawker
GBR
Honda
RALLY 2
64
Alexandre Vaudan
SUI
KTM
RALLY 2
65
Guillaume Chollet
FRA
KTM
XRaids Experience
RALLY 2
66
Neels Theric
FRA
Kove
Kove Factory Racing
RALLY 2
67
Dennis Mildenberger
GER
KTM
Joyride Race Service
RALLY 2
69
Ahmed Al Jaber
KSA
KTM
RALLY 2
70
Francisco Arredondo
GUA
Honda
BAS World KTM Team
RALLY 2
71
Cesare Zacchetti
ITA
Honda
RALLY 2
72
Jiri Broz
CZE
KTM
BAS World KTM Team
RALLY 2
74
Nuno Silva
POR
KTM
RALLY 2
75
Brandon Krause
USA
KTM
BAS World KTM Team
RALLY 2
76
Robert Przybyłowski
POL
Honda
HT Rally Raid
RALLY 2
78
Arnau Lledó
ESP
KTM
Pedregà Team
RALLY 2
79
Murun Purevdorj
MGL
KTM
XRaids Experience
RALLY 2
80
Robbie Wallace
GBR
KTM
XRaids Experience
RALLY 2
81
Saulius Klevinskas
LTU
Husqvarna
RALLY 2
82
Jatin Jain
IND
Kove
RALLY 2
83
Badr Al Hamdan
KSA
Kove
RALLY 2
84
Martim Ventura
POR
Honda
Honda HRC
RALLY 2
85
Preston Campbell
USA
Honda
Honda HRC
RALLY 2
86
Charlie Herbst
FRA
GasGas
RALLY 2
87
Thierry Bethys
FRA
KTM
RALLY 2
88
Guillaume Jaunin
FRA
GasGas
Nomade Racing
RALLY 2
89
Ehab Al Hakeem
LIB
Fantic
RALLY 2
90
Simon Marcic
SLO
Husqvarna
RALLY 2
91
Edvard Sokolovski
LTU
KTM
RALLY 2
92
Crhristopher Jautard
FRA
KTM
Nomade Racing
RALLY 2
93
Tiziano Interno
ITA
Honda
RALLY 2
94
Nicolas Horeaux
FRA
KTM
Nomade Racing
RALLY 2
95
Juan Carlos Torres
ESP
Husqvarna
RALLY 2
96
Tobias Ebster
AUT
Hero
Hero Motosports Team Rally
RALLY 2
99
Javier Vega
ESP
Kove
RALLY 2
100
Manuel Lucchese
ITA
Honda
RALLY 2
101
Maxi Schek
GER
KTM
RALLY 2
102
David Brock
AUS
KTM
Joyride Race Service
RALLY 2
103
Gediminas Satkus
LTU
KTM
RALLY 2
104
Rémy Moreau
FRA
KTM
Nomade Racing
RALLY 2
105
Benjamin Pousset
FRA
KTM
Benjamin Pousset
RALLY 2
106
Mattia Riva
ITA
KTM
Mattia Riva
RALLY 2
107
Eid Rafic
LBN
QJMotor
Eid Rafic
RALLY 2
108
Haoyu Shi
CHN
Hoto
Haoyu Shi
RALLY 2
109
Craig Searles
GBR
Husqvarna
Craig Searles
RALLY 2
110
Carl Searles
GBR
Husqvarna
Carl Searles
RALLY 2
111
Ludwig Messager
FRA
Husqvarna
Ludwig Messager
RALLY 2
114
Charles Pick
FRA
Husqvarna
Nomade Racing
RALLY 2
115
Mario Garrido
ESP
KTM
Pedregà Team
RALLY 2
116
Pedro Pinheiro
POR
Husqvarna
Pedro Pinheiro
RALLY 2
117
Ricardo Lastra
ESP
KTM
Ricardo Lastra
RALLY 2
119
Fernando Dominguez
ESP
KTM
Fernando Dominguez
RALLY 2
120
Matthieu Cauvin
FRA
KTM
Nomade Racing
RALLY 2
121
Thibault Boucherot
FRA
KTM
Nomade Racing
RALLY 2
123
Filip Grot
POL
KTM
BAS World KTM Team
RALLY 2
124
Andrea Gava
ITA
Kove
Andrea Gava
RALLY 2
125
Shinya Fujiwara
JPN
Honda
Shinya Fujiwara
RALLY 2
127
Ronald Venter
RSA
KTM
Nomade Racing
RALLY 2
129
Borja Pérez
ESP
Husqvarna
Borja Pérez
RALLY 2
130
Iñigo Zardoya
ESP
KTM
Joyride Race Service
RALLY 2
132
Carlos López
ESP
KTM
Pedregà Team
RALLY 2
134
Markus Hertlein
GER
Honda
HT Rally Raid
RALLY 2
135
Nathan Rafferty
USA
KTM
BAS World KTM Team
RALLY 2
136
Ian Olthof
NED
Honda
HT Rally Raid
RALLY 2
137
Mathieu Troquier
FRA
KTM
RALLY 2
138
Joan Guillén
ESP
Husqvarna
Pedregà Team
RALLY 2
139
Romain Bouzigon
FRA
KTM
RALLY 2
148
Tomas De Gavardo
CHI
KTM
BAS World KTM Team
RALLY 2
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach