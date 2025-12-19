Weiter zum Inhalt
Rallye Dakar 2026: 117 Piloten aus 33 Ländern mit 11 Motorradmarken

Das Teilnehmerfeld der Dakar 2026 ist mit 117 Motorradpiloten ebenso beeindruckend wie die Anzahl engagierter Hersteller. Bedauerlich, dass es nur zwei deutschsprachige Piloten gibt.

Dakar Moto

Foto: ASO/C.Lopez
© ASO/C.Lopez

Es gab schon mal mehr Teilnehmer an der Rallye Dakar, aber 117 wagemutige Motorradpiloten sind im oberen Durchschnitt. Das Starterfeld könnte kaum internationaler sein: Im Biwak treffen 33 Nationen aufeinander, die meisten Fahrer kommen traditionell und mit großem Abstand aus Frankreich (23) und Spanien (15). Auf Platz 3 folgt Italien mit sieben Piloten.

Bedauerlich: Nachdem sich Hero von Sebastian Bühler trennte, Mike Wiedemann für das Tenere-Projekt von Yamaha tätig ist und auch Justin Gerlach nicht dabei sein wird, ist kein Deutscher beim Saisonauftakt der Rally-Raid-WM 2026 am Start. An der RallyGP-Wertung nimmt der Österreicher Tobias Ebster (Hero) teil. In der Rally2-Kategorie ist der Schweizer Dennis Mildenberger  eingeschrieben.

2026 gibt es auch keine Frau bei der härtesten Rallye.

Für den Gesamtsieg kommt nur einer der RallyGP-Piloten von den gut aufgestellen Werksteams infrage. Als Vorjahressieger und Weltmeister ist Red Bull KTM-Pilot Daniel Sanders der Favorit. Die Dakar ist jedoch unberechenbar und somit ist das Rennen angesichts von 14 Etappen völlig offen.

Hinsichtlich der Marken rüstet KTM mit 59 fast das halbe Teilnehmerfeld aus. An zweiter Stelle folgt Honda mit 21 Motorrädern vor Husqvarna (14) und Kove (9). Hero, Sherco, GasGas, Fantic, Hoto, QJ Motor und Yamaha sind jeweils mit maximal drei am Start,

Die Teilnehmer an der Rallye Dakar 2026

Startnummer

Fahrer

Nation

Motorrad

Team

Kategorie

1

Daniel Sanders

AUS

KTM

Red Bull KTM Factory Racing

RALLY GP

7

Bradley Cox

RSA

Sherco

Sherco Rally Factory

RALLY GP

9

Ricky Brabec

USA

Honda

Monster Energy Honda HRC

RALLY GP

10

Skyler Howes

USA

Honda

Monster Energy Honda HRC

RALLY GP

11

Ignacio Cornejo

CHI

Hero

Hero Motosports Team Rally

RALLY GP

15

Lorenzo Santolino

ESP

Sherco

Sherco Rally Factory

RALLY GP

17

Mohammed Albalooshi

UAE

Honda

RALLY GP

23

Martin Michek

CZE

Hoto

RALLY GP

42

Adrien Van Beveren

FRA

Honda

Monster Energy Honda HRC

RALLY GP

46

Ross Branch

BOT

Hero

Hero Motosports Team Rally

RALLY GP

68

Tosha Schareina

ESP

Honda

Monster Energy Honda HRC

RALLY GP

73

Edgar Canet

ESP

KTM

Red Bull KTM Factory Racing

RALLY GP

77

Luciano Benavides

ARG

KTM

Red Bull KTM Factory Racing

RALLY GP

98

Mason Klein

USA

Hoto

RALLY GP

142

Stefan Svitko

SVK

KTM

RALLY GP

14

Michael Docherty

RSA

KTM

BAS World KTM Team

RALLY 2

16

Toni Mulec

SLO

KTM

BAS World KTM Team

RALLY 2

18

Dusan Drdaj

CZE

KTM

RALLY 2

20

Harith Noah

IND

Sherco

Sherco Rally Factory

RALLY 2

24

Abdulhalim Al Mogeera

KSA

KTM

RALLY 2

25

Jérôme Martiny

BEL

Honda

RALLY 2

26

Konrad Dąbrowski

POL

KTM

Duust Rally Team

RALLY 2

27

Milan Engel

CZE

Kove

RALLY 2

28

Nerimantas Jucius

LTU

Honda

HT Rally Raid

RALLY 2

29

Paolo Lucci

ITA

Honda

RALLY 2

30

Mathieu Doveze

FRA

KTM

BAS World KTM Team

RALLY 2

32

Tommaso Montanari

ITA

Husqvarna

RALLY 2

33

Thomas Kongshøj

DEN

KTM

RALLY 2

34

Emanuel Gyenes

ROU

KTM

RALLY 2

35

Bruno Santos

POR

Husqvarna

RALLY 2

36

David Pabiška

CZE

KTM

Joyride Race Service

RALLY 2

37

Leonardo Cola

ARG

KTM

Joyride Race Service

RALLY 2

38

Jérôme Bas

FRA

KTM

RALLY 2

39

Benjamin Melot

FRA

KTM

Joyride Race Service

RALLY 2

40

Zhao Hongyi

CHN

KTM

Joyride Race Service

RALLY 2

41

Ruy Barbosa

CHI

Honda

HT Rally Raid

RALLY 2

43

Luciano Gomes

BRA

KTM

Pedrega Team

RALLY 2

44

Josep Pedró

ESP

Husqvarna

Pedrega Team

RALLY 2

45

Sunier Sunier

CHN

Kove

Kove Factory Racing

RALLY 2

47

Bartlomiej Tabin

POL

Kove

XRaids Experience

RALLY 2

49

Juan Santiago Rostan

ARG

KTM

XRaids Experience

RALLY 2

50

James Hillier

GBR

Kove

RALLY 2

51

Rachid Al-Lal Lahadil

ESP

Husqvarna

RALLY 2

52

Antoine Detourbet

FRA

KTM

RALLY 2

53

Vasilis Boudros

GRE

KTM

RALLY 2

55

Florian Bancilhon

FRA

Yamaha

RALLY 2

56

Zhang Min

CHN

KTM

Joyride Race Service

RALLY 2

57

Khaliunbold Erdenebileg

MGL

KTM

BAS World KTM Team

RALLY 2

58

Dovydas Karka

LTU

Honda

HT Rally Raid

RALLY 2

60

Matthieu Jauffraud

FRA

KTM

RALLY 2

61

Bertrand Domet

FRA

KTM

RALLY 2

62

Martin Prokeš

CZE

KTM

RALLY 2

63

Neil Hawker

GBR

Honda

RALLY 2

64

Alexandre Vaudan

SUI

KTM

RALLY 2

65

Guillaume Chollet

FRA

KTM

XRaids Experience

RALLY 2

66

Neels Theric

FRA

Kove

Kove Factory Racing

RALLY 2

67

Dennis Mildenberger

GER

KTM

Joyride Race Service

RALLY 2

69

Ahmed Al Jaber

KSA

KTM

RALLY 2

70

Francisco Arredondo

GUA

Honda

BAS World KTM Team

RALLY 2

71

Cesare Zacchetti

ITA

Honda

RALLY 2

72

Jiri Broz

CZE

KTM

BAS World KTM Team

RALLY 2

74

Nuno Silva

POR

KTM

RALLY 2

75

Brandon Krause

USA

KTM

BAS World KTM Team

RALLY 2

76

Robert Przybyłowski

POL

Honda

HT Rally Raid

RALLY 2

78

Arnau Lledó

ESP

KTM

Pedregà Team

RALLY 2

79

Murun Purevdorj

MGL

KTM

XRaids Experience

RALLY 2

80

Robbie Wallace

GBR

KTM

XRaids Experience

RALLY 2

81

Saulius Klevinskas

LTU

Husqvarna

RALLY 2

82

Jatin Jain

IND

Kove

RALLY 2

83

Badr Al Hamdan

KSA

Kove

RALLY 2

84

Martim Ventura

POR

Honda

Honda HRC

RALLY 2

85

Preston Campbell

USA

Honda

Honda HRC

RALLY 2

86

Charlie Herbst

FRA

GasGas

RALLY 2

87

Thierry Bethys

FRA

KTM

RALLY 2

88

Guillaume Jaunin

FRA

GasGas

Nomade Racing

RALLY 2

89

Ehab Al Hakeem

LIB

Fantic

RALLY 2

90

Simon Marcic

SLO

Husqvarna

RALLY 2

91

Edvard Sokolovski

LTU

KTM

RALLY 2

92

Crhristopher Jautard

FRA

KTM

Nomade Racing

RALLY 2

93

Tiziano Interno

ITA

Honda

RALLY 2

94

Nicolas Horeaux

FRA

KTM

Nomade Racing

RALLY 2

95

Juan Carlos Torres

ESP

Husqvarna

RALLY 2

96

Tobias Ebster

AUT

Hero

Hero Motosports Team Rally

RALLY 2

99

Javier Vega

ESP

Kove

RALLY 2

100

Manuel Lucchese

ITA

Honda

RALLY 2

101

Maxi Schek

GER

KTM

RALLY 2

102

David Brock

AUS

KTM

Joyride Race Service

RALLY 2

103

Gediminas Satkus

LTU

KTM

RALLY 2

104

Rémy Moreau

FRA

KTM

Nomade Racing

RALLY 2

105

Benjamin Pousset

FRA

KTM

Benjamin Pousset

RALLY 2

106

Mattia Riva

ITA

KTM

Mattia Riva

RALLY 2

107

Eid Rafic

LBN

QJMotor

Eid Rafic

RALLY 2

108

Haoyu Shi

CHN

Hoto

Haoyu Shi

RALLY 2

109

Craig Searles

GBR

Husqvarna

Craig Searles

RALLY 2

110

Carl Searles

GBR

Husqvarna

Carl Searles

RALLY 2

111

Ludwig Messager

FRA

Husqvarna

Ludwig Messager

RALLY 2

114

Charles Pick

FRA

Husqvarna

Nomade Racing

RALLY 2

115

Mario Garrido

ESP

KTM

Pedregà Team

RALLY 2

116

Pedro Pinheiro

POR

Husqvarna

Pedro Pinheiro

RALLY 2

117

Ricardo Lastra

ESP

KTM

Ricardo Lastra

RALLY 2

119

Fernando Dominguez

ESP

KTM

Fernando Dominguez

RALLY 2

120

Matthieu Cauvin

FRA

KTM

Nomade Racing

RALLY 2

121

Thibault Boucherot

FRA

KTM

Nomade Racing

RALLY 2

123

Filip Grot

POL

KTM

BAS World KTM Team

RALLY 2

124

Andrea Gava

ITA

Kove

Andrea Gava

RALLY 2

125

Shinya Fujiwara

JPN

Honda

Shinya Fujiwara

RALLY 2

127

Ronald Venter

RSA

KTM

Nomade Racing

RALLY 2

129

Borja Pérez

ESP

Husqvarna

Borja Pérez

RALLY 2

130

Iñigo Zardoya

ESP

KTM

Joyride Race Service

RALLY 2

132

Carlos López

ESP

KTM

Pedregà Team

RALLY 2

134

Markus Hertlein

GER

Honda

HT Rally Raid

RALLY 2

135

Nathan Rafferty

USA

KTM

BAS World KTM Team

RALLY 2

136

Ian Olthof

NED

Honda

HT Rally Raid

RALLY 2

137

Mathieu Troquier

FRA

KTM

RALLY 2

138

Joan Guillén

ESP

Husqvarna

Pedregà Team

RALLY 2

139

Romain Bouzigon

FRA

KTM

RALLY 2

148

Tomas De Gavardo

CHI

KTM

BAS World KTM Team

RALLY 2

