Daniel Schnell wird neuer Managing Director von Suzuki Deutschland

Daniel Schnell übernimmt zum 1. April 2026 die Position des Managing Director der Suzuki Deutschland GmbH. Der bisherige Deputy Managing Director folgt auf Kazuyuki Yamashita, der künftig für Suzuki GB PLC tätig sein wird. Daniel Schnell ist der erste deutsche Geschäftsführer in der 50-jährigen Geschichte von Suzuki Deutschland. Kazuyuki Yamashita gehört seit mehr als 35 Jahren der im Jahr 1920 gegründeten Suzuki Motor Corporation an und hatte in dieser Zeit verschiedene Führungspositionen, auch international, inne. In den vergangenen fünf Jahren verantwortete er alle drei Geschäftsbereiche Automobile, Motorrad und Marine von Suzuki Deutschland und entwickelte die Organisation nach der zuvor erfolgten Restrukturierung strategisch weiter.

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«Wir danken Kazuyuki Yamashita für seinen großen Einsatz, mit dem es ihm gelungen ist, das Vertrauen in die Marke Suzuki in Deutschland wieder zu festigen und die Marktanteile in unseren drei Geschäftsbereichen zu stabilisieren», sagt Yusuke Kato, Managing Officer und Executive General Manager bei der Suzuki Motor Corporation im japanischen Hamamatsu sowie zweiter eingetragener Geschäftsführer der Suzuki Deutschland GmbH. «Für seine neue Aufgabe in Großbritannien wünschen wir Kazuyuki Yamashita viel Erfolg. Mit Daniel Schnell steht ein würdiger Nachfolger aus den eigenen Reihen bereit, der die Werte von Suzuki verinnerlicht hat und die spezifischen Besonderheiten des deutschen Markts bestens kennt.»

Der deutsche Markt ist in Bezug auf individuelle Mobilität höchst kompetitiv und spielt folglich seit jeher eine Schlüsselrolle für Suzuki. Daniel Schnell

Daniel Schnell wird zum 1. April 2026 die Geschäftsführung der deutschen Suzuki Zentrale in Bensheim übernehmen und alle bundesweiten Aktivitäten der drei Geschäftsbereiche verantworten: «Ich bin sehr dankbar für das große Vertrauen, das mir seitens der Suzuki Motor Corporation entgegengebracht wird. Der deutsche Markt ist in Bezug auf individuelle Mobilität höchst kompetitiv und spielt folglich seit jeher eine Schlüsselrolle für Suzuki. Dabei setzen wir auf eine starke Basis bestehend aus loyalen Kundinnen und Kunden sowie engagierten Handelspartnern, die elementarer Bestandteil unserer Vertriebsstrategie sind und auch künftig bleiben werden. Mit ihrer Unterstützung sind wir optimistisch, auch neue Zielgruppen erschließen zu können, um Schritt für Schritt unsere Marktanteile in allen drei Produktbereichen Automobile, Motorrad und Marine auszubauen.»

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Daniel Schnell ist seit Februar 2020 Teil von Suzuki Deutschland. Er startete als General Manager Sales Automobile und wurde 2021 zum Deputy Managing Director ernannt. In dieser Funktion arbeitete Schnell sehr eng mit Kazuyuki Yamashita zusammen, der von April 2026 an als Managing Director von Suzuki GB PLC – die britische Tochtergesellschaft der Suzuki Motor Corporation – fungieren wird. Vor seinem Eintritt bei der Suzuki Deutschland GmbH war der Diplom-Volkswirt Daniel Schnell in leitenden Funktionen im Vertrieb und Händlernetz bei der Fiat Chrysler Automobiles Germany AG sowie im Vertrieb bei Hyundai Motor Deutschland tätig. Mit mehr als 20 Jahren Branchenerfahrung verfügt der 50-Jährige über umfassende Expertise im Automobil- und Mobilitätsgeschäft.