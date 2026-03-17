Das Management will Peugeot Motocycles übernehmen

Peugeot Motocycles steht vor dem nächsten Besitzerwechsel – doch diesmal kommt der Käufer aus dem eigenen Haus. Wie der aktuelle Besitzer, die Beteiligungsgesellschaft Mutares, bestätigte, hat das Führungsteam von Peugeot Motocycles ein so genanntes unwiderrufliches Angebot zur Übernahme des Unternehmens abgegeben. Damit schickt sich das Management an, selbst die volle Kontrolle über den Scooter-Hersteller zu übernehmen. Der Deal soll, vorbehaltlich der Zustimmung der Behörden und der Konsultation der Arbeitnehmervertreter in Frankreich, bereits im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen werden.

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Dass eine Geschäftsführung das eigene Unternehmen kauft (in englisch Management-Buy-out), gilt in der Branche als massiver Vertrauensbeweis. Offenbar sieht das Team um die aktuelle Führung deutlich mehr Potenzial in der Marke, als es die nackten Zahlen in den Bilanzen der Investorengesellschaft Mutares derzeit vermuten lassen. Das Management könnte Peugeot nach Jahren der Unruhe in ruhigeres Fahrwasser steuern.

Zur Erinnerung: 2015 übernahm der indische Hersteller Mahindra vom PSA-Konzern 51 % an Peugeot Motorcycles, 2019 dann die restlichen 49 %. 2023 stieg dann der deutsche Sanierungsspezialist Mutares ein mit dem Ziel, die Marke zu stabilisieren.

Unter der Ägide von Mutares hatte Peugeot bereits erste Schritte in Richtung einer Neuausrichtung unternommen. Ein Schlüsselmoment war die Übernahme der Elektro-Manufaktur DAB Motors, um sich das Wissen einzukaufen für den Einstieg in den Markt der Elektroroller.

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Peugeot Motorcycles macht mit mehr als 300 Angestellten einen Jahresumsatz von 140 Mio. €. Das Stammwerk befindet sich in Mandeure/Frankreich, ein Teil der Palette und für die asiatischen Märkte wird jedoch auch in China, Vietnam und Indien produziert.