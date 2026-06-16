Design trifft Performance: Weltpremiere vom BMW M Concept Neue Klasse

Das BMW M Concept Neue Klasse feiert seine Weltpremiere bei den 24 Stunden von Le Mans. Es zeigt die neue Designsprache von BMW M und setzt ein klares Zeichen für die vollelektrische Zukunft der Marke. Im künftigen BMW M Produktportfolio verbinden sich charakterstarkes Design, High Performance und innovative Materialien.

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Das Fahrzeug schlägt die Brücke zwischen seiner Historie und dem Motorsport. Es ist auf den ersten Blick als High-Performance-Automobil erkennbar. So bleibt BMW M seinem Leitsatz treu: «Born on the racetrack. Made for the streets.»

«Die neue BMW M Designsprache bildet die expressive Speerspitze der Neuen Klasse – entschlossen und zielgerichtet», sagt Oliver Heilmer, Leiter Design BMW Kompaktklasse, Neue Klasse und BMW M. «Bei BMW M folgt die Form konsequent der Funktion. Jedes Detail dient der Performance. Für mich ist dieses Projekt besonders, weil es den BMW M Charakter in eine neue Ära führt.»

Form, Funktion und Motorsport-Referenzen im Exterieur Design

Kraftvolle Proportionen, präzise Linien und eine muskulöse Schulterpartie mit weit ausgestellten Radhäusern unterstreichen den unverkennbaren BMW M Charakter.

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Zahlreiche M-spezifische Designmaßnahmen optimieren die Aerodynamik – darunter die neu interpretierten M-Aero-Außenspiegel in den Farben von BMW M.

Thema der Woche Lewis Hamilton nach erstem GP-Sieg mit Ferrari: Totgesagte leben länger Der Engländer Lewis Hamilton hat im stolzen Alter von 41 Jahren seinen ersten GP-Sieg mit Ferrari errungen. Er träumt weiter von seinem grossen Ziel – zum achten Mal Weltmeister werden. In Rot. Mathias Brunner Weiterlesen

Ein markanter Luftauslass kennzeichnet die V‑förmige Fronthaube. Er unterstützt die Kühlung des elektrischen Antriebs.

Eine nach vorn gerichtete Sharknose und die Lichtsignatur mit Tiefeneffekt prägen die Front. Scheinwerfer und Niere bilden eine Einheit. Die neuen M Yellow Lights sorgen für einen fokussierten Blick auf die Straße.

Die gelben Lichtikonen werden zum neuen Erkennungszeichen künftiger BMW M Automobile und sind eine Anlehnung an GT-Rennfahrzeuge und den BMW M Hybrid V8.

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Die Frontschürze des BMW M Concept Neue Klasse zitiert mit ihrem Stoßfänger im Trimaran-Stil die Architektur besonders schneller Segelboote. Die dreiteilige Gestaltung unterstreicht den technischen Auftritt des Fahrzeugs.

Zudem unterstützt es konstruktiv den Frontsplitter – ein aerodynamisches Element am unteren Bereich der Front.

Ein weiterer neuer Lichtakzent künftiger BMW M Automobile sind die dreidimensionalen Track Lights in den äußeren Bereichen der Frontschürze.

Track Lights und Trimaran-Gestaltung prägen auch die Heckschürze des BMW M Concept Neue Klasse. Die Track Lights rahmen das Trimaran-Element oberhalb des freischwebenden Diffusors. Ein markanter Ducktail-Spoiler verbessert die Aerodynamik, erhöht den Abtrieb an der Hinterachse und setzt zugleich einen markanten Akzent in der klaren Flächengestaltung des Hecks.

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Im Exterieur und Interieur des BMW M Concept Neue Klasse kommen Naturfaser-Elemente zum Einsatz – etwa am Frontsplitter, im Luftauslass der Motorhaube und im Diffusor. Die Naturfaser wird nicht nur pur eingesetzt, sondern in der Dachgrafik erstmals auch in veredelter Form mit M Branding.

Die neu entwickelte Lackfarbe Monza Red metallic und die rot-blau codierten Zentralverschlussräder stärken die optische Verbindung zu BMW M und dem Motorsport.

Fahrerorientiertes Cockpit für ein intensives BMW M Erlebnis

Der Innenraum des BMW M Concept Neue Klasse ist reduziert und konsequent auf das Fahrerlebnis in einem vollelektrischen BMW M der nächsten Generation ausgerichtet.

Vier neu entwickelte Schalensitze gewährleisten auch in hochdynamischen Fahrsituationen sicheren Halt und integrieren Strukturelemente aus Naturfaser-Verbundwerkstoffen.

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Die Sitzbezüge in Bathurst Blue und Berry Red greifen die BMW M Farben in einer zweifarbigen Merino-Lederausführung auf. Rote Fünf-Punkt-Gurte unterstreichen den sportlichen Charakter.

Erstmals kommt bei BMW M hochwertiges schwarzes Nubukleder zum Einsatz. Es findet sich am Lenkrad, den Türverkleidungen und am Überrollbügel.

Das freischwebende Dashboard ist in schwarzem Strick gehalten und wird mit einem M-spezifischen hexagonalen Lichtmuster hinterleuchtet.

Rote Akzente am M Gangwahlschalter, den Schaltwippen des M Lenkrads und in den digitalen Anzeigen setzen im Cockpit gezielte sportliche Highlights und rücken die Performance in den Fokus.

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High Performance und BMW M Fahrgefühl in einer neuen Dimension

Das BMW M Concept Neue Klasse steht für das nächste Kapitel der M-typischen Verbindung von Dynamik, Agilität und Präzision. Das innovative BMW M eDrive Antriebskonzept mit vier Elektromotoren und BMW M Dynamic Performance Control hebt Fahrerlebnis und Rennstreckentauglichkeit auf ein neues Niveau.

«Auch in der neuen, vollelektrischen Ära setzen wir die M-typische Tradition fort, sowohl Technologie-Innovationen als auch prägende Designmerkmale unmittelbar aus dem Motorsport in die Serienfertigung zu transferieren», sagt Franciscus van Meel, Vorsitzender der Geschäftsführung der BMW M GmbH.

Der BMW M eDrive basiert auf der Gen6-Technologie der Neuen Klasse und wurde speziell für vollelektrische BMW M Automobile entwickelt. Das Antriebskonzept kombiniert vier Elektromotoren mit der zentralen Steuerungssoftware BMW M Dynamic Performance Control im Hochleistungsrechner Heart of Joy. Durch die integrierte, radindividuelle Steuerung von Antrieb und Bremsanlage eröffnet der BMW M eDrive neue Potenziale für Fahrdynamik und Fahrsicherheit. Er ermöglicht hohe Rekuperationsleistung, optimale Traktion bis in den Grenzbereich und ein besonders direktes Ansprechverhalten.

Die 800-Volt-Technologie und die Hochvoltbatterie mit einem Energiegehalt von mehr als 100 kWh schaffen die Voraussetzungen für hohe Langstreckentauglichkeit. Eine M-spezifisch optimierte Variante der Gen6-Rundzellen bietet besonders hohe Leistung bei der Energieabgabe an die Elektromotoren und beim Laden. Das Gehäuse der Hochvoltbatterie ist als Strukturbauteil fest mit Vorder- und Hinterachse verbunden und trägt so zusätzlich zur Fahrdynamik bei.

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