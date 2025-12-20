Die technischen Finessen der Ducati-Replica im Design von Marc Marquez

Basis ist die Ducati Panigale V4S, angetrieben vom V4 mit desmodromischer Ventilsteuerung und 1103 ccm Hubraum. Das Fahrwerk ist mit den neuesten elektronisch gesteuerten Federelementen von Öhlins veredelt. Soweit bekannt.

Neben der Lackierung im Design von Marquez’ 2025er MotoGP-Werksmotorrads sind an der World Champion Replica etliche Komponenten verbaut, die es teilweise nur an diesem Bike gibt. Das Tankcover ziert die originale Unterschrift von Marc Marquez. Die Auspuffanlage baut Akrapovic; sie reduziert das Gewicht um 2,5 kg und erhöht dank einer angepassten Kalibrierung der Motorsteuerung die Spitzenleistung um 1,5 auf 218,5 PS.

Der Verkleidungskiel ist ausgestattet mit sogenannten Corner Sidepots. Die aerodynamischen Kanäle, die an den MotoGP-Werksmotorrädern erstmals 2021 verwendet wurden, erzeugen bei großer Schräglage einen Ground Effect (Anpressdruck) und ermöglichen so durch erhöhte Reifenhaftung höhere Kurvengeschwindigkeiten.

Karbonräder mit fünf Speichen reduzieren im Vergleich mit den auch schon filigranen Schmiederädern der Panigale V4S die rotierenden Massen um 950 Gramm, wodurch das Handling spürbar flinker wird und sich die Linie am Kurvenausgang und unter Beschleunigungsdruck leichter zuziehen lässt. Die World Champion Replica ist standesgemäß ein Einsitzer, jedoch kann ein Soziuskit montiert werden. Die Karbonräder sind zugelassen für Zweipersonen-Betrieb.

In besagtem Karbon-Vorderrad ist die Bremsanlage Front Brake Pro+ von Brembo verbaut. Diese Bremse ist zwar für den Straßenbetrieb zugelassen, kann ihre Stärken allerdings fast nur auf der Rennstrecke ausspielen. Die Bremsscheiben mit spezieller schwimmender Lagerung, T-Drive genannt, sind 6,3 mm dick und messen 338,5 mm im Durchmesser, was so ziemlich das Maximum ist, was sich überhaupt in einer 17-Zoll-Felge verstauen lässt. Die GP4 Sport Production Bremszangen sind mit Kühlrippen versehen. Der Hauptbremszylinder vom Typ MCS 19.21 ist mit einem externen Einsteller für die Spreizung des Bremshebels ausgestattet. Dieses Bremssystem ist abgeleitet von der Bremse, die in der Superbike-WM auf Strecken mit den heftigsten Anbremszonen verwendet wird.

Die Liste edler Spezialteile geht weiter mit einer Trockenkupplung, einstellbaren, gefrästen Fußrasten und GPS-Modul. Für den Einsatz auf der Rennstrecke gibt es serienmäßig mitgeliefert einen gefrästen Tankdeckel aus Aluminium, Lufthutzen, welche die Bremszangen kühlen, und eine offene Karbonabdeckung für die Trockenkupplung. Mit einem Kit kann man den Nummernschildhalter demontieren.

Weitere Teile wie Kotflügel und zahlreiche Abdeckungen sind aus Karbon gefertigt, was das Gewicht fahrfertig ohne Benzin auf 186,5 kg drückt. Der Sitz ist mit Alcantara bezogen, und beim Einschalten der Zündung erscheint auf dem TFT-Display eine spezielle Animation. Modellname und Seriennummer sind in der aus Vollmaterial gefrästen oberen Gabelbrücke eingraviert. Jedes Motorrad wird mit einem Echtheitszertifikat und einer entsprechenden Decke in einer hölzernen Box ausgeliefert.

