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Dragrace-Europameister Peter Bossert verstorben
Peter Bossert prägte die Schweizer Motorradszene als Importeur der Martin-Fahrwerke, als Tuner und als mehrfacher Europameister im Motorrad-Dragracing. Nun ist er im Alter von 73 Jahren gestorben.
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Peter BossertPeter BossertFoto: Archiv Lüthi
Peter Bossert© Archiv Lüthi
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Am 27. März verstarb im Alter von 73 Jahren Peter Bossert, der in den 1980er und 1990er Jahren als Importeur der Martin-Fahrwerke die Schweizer Motorradszene entscheidend mitprägte. Ebenso vertrieb Bossert weitere Produkte die Dynajet-Prüfstände und weitere Produkte zur Optimierung und Tuning von Motorrädern.
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Seine Fähigkeiten als Motorentuner und die Qualität seiner Produkte bewies er in den 1990er Jahren mit mehreren Titelgewinnen in der Dragracing-Europameisterschaft in der schnellsten Motorradklasse, den Top Fuel Bikes. Aus gesundheitlichen Gründen zog sich Bossert 2003 aus seiner Firma Exclusive Imports zurück und lebte teilweise in Italien. In seiner privaten Werkstatt und zu seinem Vergnügen schraubte er weiterhin an Motorrädern. Die von Bossert gegründete Firma übernahm Dani Maag, diese besteht weiterhin. Abseits von Business und Dragstrip war Bossert ein breit interessierter, reflektierter Geist, dazu ein Natur- und Tierfreund.
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