Trio infernal: Gleich drei Porsche 911 Rally GT in DRM am Start

Nach dem im Spätherbst bereits mit Carsten Mohe und Mark Wallenwein zwei schnelle Routiniers ihr Engagement mit dem Porsche 911 Rallye GT in der Deutschen Rallye Meisterschaft (DRM) für die Saison 2026 angekündigt hatten, ist jetzt als dritter Pilot Julius Tannert dazu gestoßen.

Tannert, in den letzten fünf Jahren drei Mal Vize-Meister in der DRM, wechselt vom Skoda Fabia-Rally2 in die schwäbische Flunder.

Sein neues Arbeitsgerät mit dem Porsche 911 Rally GT (922.1) stellt eine für den Rallyesport umfangreich umgebaute Variante des aktuellen 911 GT3 Cup-Autos dar.

Seit über zwei Jahren liefen die Entwicklungs- und Testfahrten sowie erste Renneinsätze für den neuen Rallye-Elfer. Das Projekt wurde vom renommierten belgischen Motorsporttechniker Lionel Hansen initiiert, der bis zum Sommer 40 Autos für den Wettbewerb aufbauen wird.

Das Vier-Liter-Sechszylindertriebwerk leistet stramme 470 PS bei einem Gewicht von 1365 Kilogramm. Der Weissachrenner passt somit genau in das FIA-R-GT+-Reglement, für das die nominelle Leistung von 510 PS heruntergedrosselt werden musste. Getriebe, Traktionskontrolle und Übersetzung wurden speziell für Rallye-Strecken angepasst, während längere Federwege, 18-Zoll-Räder, verstärkter Unterboden sowie eine überarbeitete Sicherheitszelle für die nötige Robustheit im Rallye-Sport sorgen.

Das neue emotionale Kapitel mit einer außergewöhnlichen Herausforderung unternimmt Tannert zusammen dem erfahrenen Team Motopark um Timo Rumpfkeil aus Oschersleben.

Der Sachse wird mit seinem Beifahrer Pirmin Winklhofer an den Start gehen. Der Einsatz des Porsche 911 Rally GT ist bewusst als Entwicklungs- und Lernjahr angelegt. Im Fokus stehen Einzelergebnisse, das Sammeln von Erfahrung im Wettbewerb sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung des Fahrzeugs unter Rallyebedingungen. Bereits im Vorfeld der Saison ist ein umfangreiches Testprogramm geplant.

Mark Wallenwein und Julius Tannert: Im Kultauto für Motopark am Start Foto: Motopark Mark Wallenwein und Julius Tannert: Im Kultauto für Motopark am Start © Motopark

«Ich freue mich riesig auf dieses neue Projekt. Der Porsche 911 Rally GT ist ein unglaublich emotionales Fahrzeug und fahrerisch eine komplett neue Herausforderung. Vielen Dank an Timo Rumpfkeil für das Vertrauen. Team Motopark ist ein sehr professionelles Team mit großer Erfahrung und zählt zu den renommiertesten Adressen im Motorsport. Gemeinsam wollen wir dieses Auto im Rallyesport testen, weiterentwickeln und zeigen, welches Potenzial darin steckt. Es ist eine tolle Möglichkeit, die Marke Porsche im Rallyesport auf ein anderes Level zu heben. Wir erwarten eine sehr große mediale Reichweite - und schon jetzt merken wir, wie groß das Interesse an diesem Projekt ist», erläuterte Julius Tannert.

Der erste Auftritt des neuen Fahrzeugs erfolgt beim DRM-Saisonauftakt, der Rallye Erzgebirge, am letzten Märzwochenende rund um Stollberg – was zugleich ein Heimspiel für Tannert darstellt und für besondere Aufmerksamkeit sorgen dürfte.

Teamkollege von Tannert im Motopark-Team von Tannert wird Mark Wallenwein, dem Deutschen Rallye-Meister von 2012, sein.

Unabhängig von der routinierten Mannschaft wird ein dritter 911er vom Ex-Renault Clio Rally3-Piloten Carsten Mohe zusammen mit Andrea Lieber als Beifahrerin in der DRM gefahren werden.

Die DRM gilt als erste Liga des deutschen Rallyesports und wird unter dem Dach des ADAC ausgetragen. Der Kalender 2026 umfasst sieben Rallyes in sechs Bundesländern, wobei die Teams sechs Veranstaltungen frei wählen können, die in die Meisterschaftswertung eingehen.

Termine Deutsche Rallye-Meisterschaft 2026