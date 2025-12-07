«Es war keine leichte Entscheidung» – Meister Güven erklärt DTM-Abschied
Der Champion verlässt die DTM! Nach langen Spekulationen und Andeutungen ist es nun fix. Der von Red Bull unterstützte Ayhancan Güven wird 2026 neuen Herausforderungen im Motorsport nachgehen.
Nach langen Spekulationen und Andeutungen bei der Porsche Night of Champions hat es DTM-Champion Ayhancan Güven offiziell gemacht: Der Türke startet 2026 nicht mehr in der DTM. Güven sicherte sich im Manthey EMA Porsche in einem dramatischen Saisonfinale in Hockenheim den Titel 2025.
«Ich werde 2026 nicht mehr in der DTM starten. Diese Meisterschaft war mein Kindheitstraum, auf die ich viele Jahre hingearbeitet habe, und ich beende eine unglaubliche Saison mit dem Titelgewinn und sehe, dass sich all meine Anstrengungen gelohnt haben», so der Meister auf Instagram.
Güven,
«Was die Zukunft angeht, werde ich mich 2026 neuen und spannenden Herausforderungen stellen. Was genau das sein wird? Das erfahrt ihr morgen!», so der 27-Jährige abschließend.
Für 2026 wird Güven mit einem Programm mit der Manthey-Mannschaft in der FIA WEC in Verbindung gebracht. Zudem soll er sich auf ein Formel E-Programm vorbereiten,
