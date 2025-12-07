Weiter zum Inhalt
«Es war keine leichte Entscheidung» – Meister Güven erklärt DTM-Abschied

Der Champion verlässt die DTM! Nach langen Spekulationen und Andeutungen ist es nun fix. Der von Red Bull unterstützte Ayhancan Güven wird 2026 neuen Herausforderungen im Motorsport nachgehen.

Jonas Plümer

Von

DTM

Ayhancan Güven feierte in Hockenheim den DTM-Titel
Ayhancan Güven feierte in Hockenheim den DTM-Titel
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Ayhancan Güven feierte in Hockenheim den DTM-Titel
© DTM//Gruppe C Photography

Nach langen Spekulationen und Andeutungen bei der Porsche Night of Champions hat es DTM-Champion Ayhancan Güven offiziell gemacht: Der Türke startet 2026 nicht mehr in der DTM. Güven sicherte sich im Manthey EMA Porsche in einem dramatischen Saisonfinale in Hockenheim den Titel 2025.

«Ich werde 2026 nicht mehr in der DTM starten. Diese Meisterschaft war mein Kindheitstraum, auf die ich viele Jahre hingearbeitet habe, und ich beende eine unglaubliche Saison mit dem Titelgewinn und sehe, dass sich all meine Anstrengungen gelohnt haben», so der Meister auf Instagram.

Güven, der zur kommenden Saison zum offiziellen Porsche-Werksfahrer aufsteigt, erklärt: «Es war keine leichte Entscheidung, mich aus dieser Meisterschaft zurückzuziehen. Ich erinnere mich noch gut an die Aufregung bei meinem allerersten DTM-Rennen. Mit einer einzigen Rennchance in einem Auto, das ich noch nie zuvor gefahren war, konnte ich mich beweisen und mir einen Vollzeitplatz für das folgende Jahr sichern. Diese Chance führte zu drei wundervollen Jahren und schließlich zum DTM-Meistertitel – eine echte Traumgeschichte. Ich danke Ihnen allen für Ihre Unterstützung auf diesem Weg.»

«Was die Zukunft angeht, werde ich mich 2026 neuen und spannenden Herausforderungen stellen. Was genau das sein wird? Das erfahrt ihr morgen!», so der 27-Jährige abschließend.

Für 2026 wird Güven mit einem Programm mit der Manthey-Mannschaft in der FIA WEC in Verbindung gebracht. Zudem soll er sich auf ein Formel E-Programm vorbereiten, da Porsche ab der Saison 2026/2027 ein zweites Werksteam an den Start bringt, wo Güven zum Einsatz kommen soll.

