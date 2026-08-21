Ludwig, Scheider, Güven – drei DTM-Meistergenerationen am Nürburgring

Klaus Ludwig (1982, 1988, 1994), Timo Scheider (2008, 2009) und Ayhancan Güven (2025) – drei DTM-Champions aus drei Jahrzehnten trafen sich im Rahmen der Veranstaltung auf dem Nürburgring.

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Während die beiden Routiniers Ludwig und Scheider längst zur DTM-Geschichte gehören, ist der aktuelle Titelträger Güven nach seinem Triumph in die FIA WEC abgewandert. Umso mehr genoss der erste türkische DTM-Champion den Besuch an seiner alten Wirkungsstätte.

„Es ist toll, wieder bei der DTM zu sein. Diese Atmosphäre im Paddock und im Grid, die tollen Fans sind einmalig. Ich würde hier allerdings am liebsten selbst in einem Rennauto sitzen und mitfahren“, erklärte Ayhancan Güven freudig. Doch auch das Bad in der Menge bereitete ihm sichtlich Freude: „Ich komme mir vor wie ein Rockstar, so viele Selfies musste ich hier am Ring machen.“

Während der Startaufstellung am Samstag schoss Ayhancan Güven mit der T-Shirt-Kanone auf die Haupttribüne um einen Fan glücklich zu machen und sorgte dabei für einen Lacher bei den Beteiligten, da er das T-Shirt über die Tribüne schoss.

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