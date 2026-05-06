Aktive Nachwuchsförderung im DTM-Umfeld: Der neue BMW M2 Cup

Die Nachwuchsförderung im BMW M2 Cup wird noch umfangreicher. Fahrer der neuen Nachwuchsserie auf der reichweitenstarken DTM‑Plattform profitieren von einem umfangreichen Förderpaket mit attraktiven Karrierechancen und einem hohen Preisgeldtopf. Die Erweiterung der Maßnahmen ergänzt die bereits bestehende Förderung durch das Road to DTM-Programm. Insgesamt wartet auf die Teilnehmer ein Preisgeldtopf von insgesamt 170.000 Euro, um die Entwicklung der Fahrer nachhaltig zu unterstützen.

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Für die Top Drei des Markenpokals wartet nach dem Saisonende bereits der nächste Schritt: Die drei Erstplatzierten absolvieren eine exklusive Testfahrt in einem BMW. Für den Champion winkt zusätzlich zum Nenngeld für eine Saison in der ADAC GT4 Germany im Rahmen der Road‑to‑DTM‑Förderung auch ein Platz in der Sichtung zur BMW M Racing Academy, dem Nachwuchsprogramm von BMW, für die Saison 2027.

Auf die bestplatzierten Teilnehmer und Teams warten darüber hinaus attraktive Sachpreise in Form von Reifenpaketen. In den verschiedenen Wertungen (Overall, Rookie und Pro‑Am) werden Reifenpakete für die Folgesaison im BMW M2 Cup vergeben. Im Fall des Champions beinhaltet die Förderung ein Reifenpaket für die ADAC GT4 Germany.

Für die bestmögliche Vorbereitung können die Fahrer des BMW M2 Cup im Saisonverlauf auf die Unterstützung und Expertise von erfahrenen Profi-Rennfahrern zählen. An ausgewählten Events geben die Profis ihr Wissen direkt an den Motorsportnachwuchs weiter. Im Laufe der Saison lädt der ADAC die Fahrer zudem nach München zu einem exklusiven Experience Day ein, bei dem auch ein Besuch der BMW Welt und der Produktion der GT3- und GT4-Rennfahrzeug von BMW M Motorsport geplant ist. Auch abseits der Strecke werden die Fahrer umfassend vorbereitet: Bei Medientrainings und Workshops zu Themen wie Social Media und Interviewführung erhalten die Nachwuchstalente wertvolles Wissen für ihre weitere Karriere im Motorsport.

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Für interessierte Nachwuchstalente besteht außerdem die Möglichkeit zu Probefahrten im neuen BMW M2 Racing. Die Testfahrten finden an verschiedenen Terminen und Standorten statt: Hockenheim (21. Mai), Automotodrom Brno (1.–2. Juni) sowie Paul Ricard (27.–28. Oktober). Das Angebot kostet 890 Euro brutto für zehn Runden im Arrive-&‑Drive‑Format.