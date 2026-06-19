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Arjun Maini sorgt für Ford-Bestzeit im ersten DTM-Training

Ford-Bestzeit in einem ultraengen ersten DTM-Training auf dem Lausitzring. Arjun Maini fuhr im spektakulären und soundgewaltigen Mustang GT3 die Bestzeit im ersten Training.

DTM

Bestzeit für Arjun Maini im Ford
Bestzeit für Arjun Maini im Ford
Foto: DTM//Gruppe C Photography/Axel Weichert
Bestzeit für Arjun Maini im Ford
© DTM//Gruppe C Photography/Axel Weichert

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Ford-Bestzeit im ersten DTM-Training auf dem Lausitzring. Der Inder Arjun Maini fuhr im Haupt Racing Team Mustang GT3 die schnellste Runde. Maini umrundete den Kurs in 1:20.986 Minuten.

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Auf Rang zwei fuhr Lucas Auer im Mercedes-AMG GT3 von Landgraf Motorsport. In einer ultraengen Sitzung fehlten ihm nur 0,006 Sekunden auf die Bestzeit.

Mirko Bortolotti komplettiert im Grasser Racing Team Lamborghini Temerario GT3 die Top-3-Positionen.

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Ergebnisse

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  1. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Arjun Maini

HRT Ford Racing

Arjun Maini

HRT Ford Racing

36

23

1:20,986

02

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

22

31

+0,006

03

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

63

31

+0,037

04

Finn Wiebelhaus

HRT Ford Racing

Finn Wiebelhaus

HRT Ford Racing

64

28

+0,066

05

Luca Engstler

Abt Sportsline

Luca Engstler

Abt Sportsline

130

22

+0,068

06

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Manthey

91

26

+0,076

07

Ben Dörr

Dörr Motorsport

Ben Dörr

Dörr Motorsport

25

26

+0,228

08

Maximilian Paul

TGI Team Lamborghini by GRT

Maximilian Paul

TGI Team Lamborghini by GRT

19

32

+0,252

09

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

48

26

+0,260

10

Marco Mapelli

Abt Sportsline

Marco Mapelli

Abt Sportsline

10

30

+0,325

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