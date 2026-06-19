Arjun Maini sorgt für Ford-Bestzeit im ersten DTM-Training

Ford-Bestzeit im ersten DTM-Training auf dem Lausitzring. Der Inder Arjun Maini fuhr im Haupt Racing Team Mustang GT3 die schnellste Runde. Maini umrundete den Kurs in 1:20.986 Minuten.

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Auf Rang zwei fuhr Lucas Auer im Mercedes-AMG GT3 von Landgraf Motorsport. In einer ultraengen Sitzung fehlten ihm nur 0,006 Sekunden auf die Bestzeit.

Mirko Bortolotti komplettiert im Grasser Racing Team Lamborghini Temerario GT3 die Top-3-Positionen.