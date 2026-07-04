Aston-Martin-Debütsieg in der DTM - Rennunterbrechung nach Unfall

Von der Pole-Position zum Sieg: Nicki Thiim gewinnt das erste DTM-Rennen auf dem Norisring auf überlegene Art und Weise. Thiim sorgt damit für den ersten Sieg von Aston Martin und Comotoyou Racing in der DTM. Für Thiim ist es der zweite DTM-Sieg, nachdem er bereits 2024 auf dem Stadtkurs in Nürnberg gewann. Durch den Sieg rutscht Thiim auf den dritten Meisterschaftsrang vor.

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Den zweiten Rang belegte Maro Engel im Mercedes-AMG GT3 von WINWARD Racing. Am Rennende fehlten dem DTM-Tabellenführer 0,587 Sekunden auf den siegreichen Aston Martin.

Arjun Maini komplettiert im Ford Mustang GT3 die Podestränge in Nürnberg.

Für Marco Wittmann begann das Rennen mit einem weiteren Rückschlag. Nachdem er am Start in der Grundig-Kehre in eine Kollision verwickelt wurde, musste der Lokalmatador nach der Startrunde zu einem Radwechsel in die Box. Wenige Runden später stellte der zweimalige DTM-Champion seinen Schubert Motorsport BMW M4 GT3 ab.

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Nach 15 Minuten schlug Tom Kalender heftig am Ausgang des Schöller-S ein. Der Youngster versuchte den Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 zurück in die Box zu bringen, doch musste das Auto am Ausgang der Dutzendteichkehre abstellen. Das Safety Car wurde auf den Kurs gerufen. Durch das Safety Car wurde die Renndistanz um zwei Runden verlängert.

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Weiterlesen TV-Programm Morgen Norisring: Rennen 2 DTM 05.07.2026 - 13:10

Nach rund einer halben Stunde kam es in der Grundig-Kehre zu einem schweren Unfall zwischen Maximilian Paul im Grasser Lamborghini und Kelvin van der Linde im Schubert BMW. Beim Anbremsen auf die erste Kurve verlor Paul die Kontrolle über seinen Temerario GT3, schlug heftig in die Leitplanke ein und schlug ungebremst und mit hohen Tempo in die Fahrertür des Schubert BMW ein. Paul traf abschließend heftig den Reifenstapel in der ersten Kurve. Das Rennen wurde direkt mit einer Full Course Yellow neutralisiert. Das Rennen wurde mit 20 Minuten Restfahrzeit mit der Roten Flagge unterbrochen. Die Rennleitung meldete, dass Maximilian Paul ansprechbar ist. Van der Linde verließ seinen BMW, hatte aber starke Schmerzen und wurde daraufhin ins Medical Center gebracht, zur genaueren Untersuchung wurde der Südafrikaner daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert. Maximilian Paul wurde ins Krankenhaus geliefert.

Nach mehr als 50-minütiger Aufräumarbeit wurde das Rennen um 15:05 Uhr mit zwei Runden hinter dem Safety Car wieder aufgenommen. Nicht mehr dabei war Timo Glock, dessen McLaren die Dörr Motorsport-Mechaniker nach Ölverlust aus dem Grid geschoben haben.

Nach dem Restart kollidierten Finn Wiebelhaus und Thomas Preining im Kampf um Platz fünf, als der Haupt Racing Team-Pilot dem Manthey-Fahrer in die Seite fuhr. Wiebelhaus musste Preining daraufhin passieren lassen musste, daraufhin überholte der Ford-Fahrer dem 2023er Champion direkt wieder.

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Ergebnis DTM Norisring Rennen 1 (Top 10):