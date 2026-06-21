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Aston Martin, Ford und Mercedes-AMG zum Sonntag eingebremst

Aston Martin, Ford und Mercedes-AMG werden zum Sonntag der DTM auf dem Lausitzring eingebremst. Die Fahrzeugeinstufung (Balance of Performance kurz BoP) wurde angepasst.

DTM

Der Aston Martin wird eingebremst
Der Aston Martin wird eingebremst
Foto: DTM
Der Aston Martin wird eingebremst
© DTM

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Die SRO passt die Fahrzeugeinstufung der DTM nach dem ersten Rennlauf auf dem welligen Lausitzring an. Aston Martin, Ford und Mercedes-AMG werden eingebremst. Die Fahrzeugeinstufung vom Rest des Feldes bleibt unverändert.

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Der Aston Martin Vantage GT3 muss fünf Kilogramm zuladen. Das Mindestgewicht des britischen Coupé beträgt nun 1.305 Kilogramm. Zudem wird der maximale Ladedruck von 1,95 bar auf 1,94 bar gesenkt, womit die Motorleistung sinkt. Die Technikkommission der SRO passt zudem den Ladedruckverlauf an, so dass die maximale Leistung zukünftig an einem früheren Drehzahlbereich anliegt.

Am Ford Mustang GT3 sinkt die Motorleistung. Die beiden Restriktoren werden um je einen Millimeter auf einen Durchmesser von 38 Millimetern verringert. Dadurch strömt weniger Luft in die Brennräume des mächtigen V8-Triebwerks.

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Der Mercedes-AMG GT3 muss zehn Kilogramm zuladen, so dass das Mindestgewicht nun 1.350 Kilogramm beträgt. Zudem werden die beiden Luftmengenbegrenzer um je 0,5 Millimeter auf 34,5 Millimeter verringert, so dass das Fahrzeug weniger Leistung entwickelt.

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