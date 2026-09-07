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Audi mit Comeback in der DTM! Seyffarth Motorsport mit Gaststart

Audi ist zurück in der DTM! Seyffarth Motorsport absolviert einen Gaststart auf dem Sachsenring. Simon Connor Primm steuert den Audi R8 LMS GT3 auf der Berg-und-Talbahn.

DTM

Seyffarth Motorsport bringt Audi in die DTM zurück
Seyffarth Motorsport bringt Audi in die DTM zurück
Foto: ADAC//Gruppe C Photography
Seyffarth Motorsport bringt Audi in die DTM zurück
© ADAC//Gruppe C Photography

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Erstmals in dieser Saison erleben die Zuschauer einen Auftritt von Audi in der DTM. Seyffarth Motorsport setzt einen Audi R8 LMS GT3 evo II ein. Am Steuer sitzt Youngster Simon Connor Primm.

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«Die DTM war schon immer ein riesiger Traum von mir. Vor fünf Jahren bin ich noch Kart gefahren. Daher fühlt es sich umso besonderer an, am kommenden Wochenende mit Audi in der DTM zu starten», sagt der 21-Jährige aus dem sächsischen Großschirma, der dieses Jahr seine dritte Saison im ADAC GT Masters bestreitet.

Primm tritt im ADAC GT Masters für HGL Racing an, welche von Seyffarth Motorsport betreut wird. Simon Connor Primm konnte dabei in der traditionsreichen GT3-Rennserie mit schnellen Rundenzeiten überzeugen und hat seinen Teamkollegen Robin Rogalski fest im Griff.

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