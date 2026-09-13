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Audi-Team blickt zufrieden auf DTM-Debüt und will am Sonntag angreifen

Seyffarth Motorsport blickt zufrieden auf das DTM-Debüt beim Gaststart mit Simon Connor Primm auf dem Sachsenring. Nach stressigen 14 Tagen greift das Team auf der Berg-und-Talbahn an.

DTM

DTM-Debüt von Simon Connor Primm im Audi
DTM-Debüt von Simon Connor Primm im Audi
Foto: DTM//Gruppe C Photography
DTM-Debüt von Simon Connor Primm im Audi
© DTM//Gruppe C Photography

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Das Samstagsrennen der DTM auf dem Sachsenring schloss Simon Connor Primm auf dem 15. Rang ab. Für den Gaststarter im Seyffarth Motorsport Audi R8 LMS GT3 ein zufriedenstellendes Ergebnis bei seinem Heimrennen. Der ADAC GT Masters-Pilot schnuppert im Audi des Teams aus Querfurt erstmals in die DTM hinein.

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«Sportlich bin ich nicht unzufrieden. Uns war von Anfang an klar, dass es ohne Vorbereitung und ohne vorherige Testmöglichkeiten auf dieser Strecke schwierig werden würde. Dafür haben Simon und das gesamte Team einen hervorragenden Job gemacht. Auch der Boxenstopp im Rennen hat gut funktioniert, wenngleich wir uns dort für morgen noch etwas verbessern wollen», so Teamchef Tobias Seyffarth nach dem Samstagsrennen bei Motorsport-XL.

Seyffarth setzt fort: «Wir wollen wieder eine gute Vorstellung zeigen und am Ende selbst mit unserer Leistung zufrieden sein. Darum geht es für uns in erster Linie. Wir wollen im Feld mitschwimmen und als gesamte Mannschaft möglichst viel lernen. Auch Audi unterstützt uns sehr. Dazu ist die Resonanz auf unseren DTM-Einsatz hervorragend – gerade hier bei unserem Heimrennen am Sachsenring.»

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Das der Audi auf der Berg-und-Talbahn nahe Chemnitz am Start steht, war ein Wettlauf gegen die Zeit. Intern sagte das Team den Start bereits ab, ehe sich kurzfristig eine Chance für die Teilnahme an der siebten DTM-Saisonveranstaltung ergab. «Ja, das waren wirklich zwei sehr intensive Wochen mit enorm viel Vorbereitung. Eigentlich ist es nicht normal, dass man sich so etwas in dieser kurzen Zeit antut. Aber Simon Connor Primm und wir wollten uns diese Chance nicht entgehen lassen und haben alles versucht, um den DTM-Einsatz möglich zu machen. Am Ende hat es geklappt – und jetzt sind wir tatsächlich bei der DTM dabei», so Seyffarth abschließend.

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