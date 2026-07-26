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Balance of Performance der DTM in Oschersleben erneut angepasst

Die Fahrzeugeinstufung (Balance of Performance) der DTM wird zum zweiten Renntag in Oschersleben angepasst. Aston Martin, BMW, Ferrari und Ford erhalten mehr Leistung.

DTM

DTM in Oschersleben
DTM in Oschersleben
Foto: DTM//Gruppe C Photography
DTM in Oschersleben
© DTM//Gruppe C Photography

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Die Balance of Performance der DTM wird vor dem zweiten Renntag in der Motorsport Arena Oschersleben erneut angepasst. Aston Martin, BMW, Ferrari und Ford erhalten mehr Motorleistung vor dem zweiten Renntag in der Magdeburger Börde.

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Am Aston Martin Vantage GT3 wird über fast das gesamte Drehzahlbereich der Ladedruck um 0,03 bar erhöht, so dass er Turbomotor am britischen Sportwagen mehr Motorleistung entwickelt.

Auch am BMW M4 GT3 wird der Ladedruck erhöht. Dieser steigt über fast das gesamte Drehzahlband um 0,03 bar an.

Auch der Ferrari 296 GT3 erhält mehr Motorleistung. Dieser steigt auf 2,47 bar an, so dass der Turbomotor mehr Leistung entwickelt.

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Der Ford Mustang GT3 erhält mehr Motorleistung. Die beiden Restriktoren werden von 38 Millimetern auf 39 Millimeter vergrößert, weswegen der mächtige V8-Motor des US-Boliden mehr Leistung entwickelt.

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Manthey

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Manthey

91

40

57:25,269

1:23,764

28

02

Luca Engstler

Abt Sportsline

Luca Engstler

Abt Sportsline

130

40

+1,601

1:23,796

22

03

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

40

+5,040

1:23,809

17

04

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

22

40

+5,744

1:23,914

13

05

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

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63

40

+6,180

1:24,010

11

06

Arjun Maini

HRT Ford Racing

Arjun Maini

HRT Ford Racing

36

40

+9,838

1:23,856

10

07

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

3

40

+11,239

1:23,992

9

08

Timo Glock

Dörr Motorsport

Timo Glock

Dörr Motorsport

16

40

+11,757

1:23,942

8

09

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

69

40

+15,506

1:23,808

7

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Ricardo Feller

Manthey

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Manthey

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