Balance of Performance der DTM in Oschersleben erneut angepasst
Die Fahrzeugeinstufung (Balance of Performance) der DTM wird zum zweiten Renntag in Oschersleben angepasst. Aston Martin, BMW, Ferrari und Ford erhalten mehr Leistung.
Die Balance of Performance der DTM wird vor dem zweiten Renntag in der Motorsport Arena Oschersleben erneut angepasst. Aston Martin, BMW, Ferrari und Ford erhalten mehr Motorleistung vor dem zweiten Renntag in der Magdeburger Börde.
Am Aston Martin Vantage GT3 wird über fast das gesamte Drehzahlbereich der Ladedruck um 0,03 bar erhöht, so dass er Turbomotor am britischen Sportwagen mehr Motorleistung entwickelt.
Auch am BMW M4 GT3 wird der Ladedruck erhöht. Dieser steigt über fast das gesamte Drehzahlband um 0,03 bar an.
Auch der Ferrari 296 GT3 erhält mehr Motorleistung. Dieser steigt auf 2,47 bar an, so dass der Turbomotor mehr Leistung entwickelt.
Der Ford Mustang GT3 erhält mehr Motorleistung. Die beiden Restriktoren werden von 38 Millimetern auf 39 Millimeter vergrößert, weswegen der mächtige V8-Motor des US-Boliden mehr Leistung entwickelt.
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