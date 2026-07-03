Ben Dörr sorgt für McLaren-Bestzeit im zweiten DTM-Training

Die Bestzeit im zweiten Training der DTM auf dem Norisring geht an Ben Dörr. Im McLaren 720S GT3 von Dörr Motorsport umrundete er den Kurs in 48,793 Sekunden.

Werbung

Werbung

Rang zwei sicherte sich Lucas Auer im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3. Dem Österreicher fehlten 0,151 Sekunden auf die Bestzeit des McLaren-Piloten.

Jules Gounon kompettiert die Top-3-Platzierungen im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3.

Ergebnis DTM Norisring Training 2 (Top 10):

Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3 Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3 Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3 Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3 Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3 Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3 Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3 Maximilian Paul - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3 Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3 Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

Werbung

Werbung