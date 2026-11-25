Bernd Schneider (GER) wurde am 19. November bei der Race Night von Auto Bild Motorsport und Auto Bild Sportscars im Depot 1899 in Frankfurt am Main für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der 62-Jährige erhielt den «Goldenen Schuh» als Würdigung seiner herausragenden Verdienste um den deutschen Motorsport.

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Als einer der erfolgreichsten Rennfahrer seiner Generation prägte der AMG Markenbotschafter insbesondere die DTM: Mit fünf Titeln ist er bis heute Rekordchampion. Seinen letzten DTM-Meistertitel gewann Schneider 2006 – vor genau 20 Jahren. Zudem gewann er 1995, 2000, 2001 und 2003 den Titel in Deutschlands bekanntester Rennserie.

Auch im Langstreckensport feierte er mit Rennfahrzeugen aus Affalterbach zahlreiche bedeutende Erfolge. So gewann Schneider 1989 und 2013 die 24h Spa. 2013 und 2016 feierte er den Gesamtsieg bei den 24h Nürburgring und ließ 2018 einen weiteren Klassensieg folgen. Zudem wurde er 2013 Vizemeister in der Blancpain Endurance Series, dem heutigen GT World Challenge Europe Endurance Cup. 1997 gewann er im legendären Mercedes-Benz CLK GTR den Titel in der FIA GT.

Zwischen 1988 und 1990 trat er auch in der Formel 1 an, litt dort aber unter nicht konkurrenzfähigen Fahrzeugen und blieb ohne Punkte. Zudem qualifizierte er sich in den Jahren auch nur neunmal für die Rennteilnahme.

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Die Laudatio hielten Schneiders ehemalige Weggefährten Christian Danner und Klaus Ludwig.