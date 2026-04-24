Bessere Einstufung für den Lamborghini: BoP DTM Red Bull Ring
Die Fahrzeugeinstufung der DTM für den Red Bull Ring wurde veröffentlicht. Verglichen mit dem Test in der vergangenen Wochen erhält der Lamborghini Temerario GT3 eine bessere Einstufung.
Die SRO kümmert sich 2026 im vierten Jahr um die Fahrzeugeinstufung der DTM, nachdem der ADAC bereits seit vielen Jahren mit der Organisation von Stéphane Ratel zusammenarbeitet.
Wir schauen für euch auf die Änderungen in der Fahrzeugeinstufung im Vergleich zum offiziellen Testtag auf der Strecke in der Vorwoche.
Der maximale Ladedruck des Aston Martin Vantage GT3 wird von 1.90 bar auf 1.94 bar erhöht, so dass das Triebwerk mehr Leistung entwickelt.
Der Ladedruck des BMW M4 GT3 steigt von 2.37 auf 2.39 bar, so dass der Bolide mehr Leistung entwickelt. In diesem Jahr ist das Triebwerk des BMW erstmals mit dem Turbolader aus dem Serienfahrzeug ausgestattet.
Der maximale Ladedruck des Ferrari 296 GT3 wird um 0,06 bar auf 2,46 bar erhöht, so dass der Turbomotor mehr Leistung entwickelt.
15 Kilogramm darf der Ford Mustang GT3 ausladen, so dass das minimale Fahrzeuggewicht 1.320 Kilogramm beträgt. Im Gegenzug werden die beiden Restriktoren um je einen Millimeter verkleinert, dass das Fahrzeug etwas weniger Leistung entwickelt.
Der Lamborghini Temerario GT3 darf zehn Kilogramm ausladen, so dass das minimale Gewicht 1.320 Kilogramm beträgt. Die minimale Fahrzeughöhe sinkt zudem ebenfalls deutlich. An der Vorderachse wird die minimale Höhe von 80 auf 65 Millimeter gesenkt, während sie an der Hinterachse von 85 auf 70 Millimeter sinkt. Der maximale Ladedruck wird zudem von 1,59 bar auf 1,70 bar erhöht, so dass der Bolide mehr Leistung entwickelt.
Der Mercedes-AMG GT3 startet mit einer angepassten Motorkonfiguration in das Rennwochenende in der Steiermark. Die beiden Restriktoren werden um je einen Millimeter auf 35 Millimeter vergrößert. Im Gegenzug sinkt der Lambda-Wert von 0,93 auf 0,91. Somit ist das Luft-Benzin-Gemisch fetter und der Motor entwickelt ebenfalls mehr Leistung.
Die Einstufung des McLaren 720S GT3 und des Porsche 911 GT3 R bleibt unverändert.
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