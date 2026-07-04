Bessere Fahrzeugeinstufung für Porsche und BMW am Norisring
Die Fahrzeugeinstufung der DTM wird für das erste Rennen auf dem Norisring angepasst. Nach einem schwierigen Qualifying erhalten die beiden Fahrzeuge eine bessere Einstufung.
Die Technikkommission der SRO hat die angepasste Fahrzeugeinstufung für das erste Rennen der DTM auf dem Norisring angepasst. Nach einem schwierigen Qualifying erhalten BMW und Porsche eine bessere Einstufung, nachdem alle Fahrzeuge der beiden Marken im Qualifying hinterherfuhren. Die restlichen Fahrzeuge bleiben unverändert.
Der BMW M4 GT3 erhält mehr Motorleistung zum ersten Rennen. Der maximale Ladedruck wird von 2,44 bar auf 2,46 bar erhöht.
Um satte 15 Kilogramm darf der Porsche 911 GT3 R ausladen. Das Mindestgewicht des 911ers beträgt im ersten Rennen nun 1.325 Kilogramm.
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