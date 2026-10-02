Nachwuchsarbeit im Rahmen der DTM: BMW M2 Cup auch 2027 am Start

Von der Börde nach Baden: Der BMW M2 Cup startet 2027 bei fünf Events und startet Anfang Mai in der Motorsport Arena Oschersleben in die zweite Saison. Der gemeinsame Markenpokal des ADAC und BMW M Motorsport fährt auch 2027 wieder im Rahmen der reichweitenstarken DTM. Zu den Highlights zählen der Nürnberger Stadt-Grand-Prix auf dem Norisring im Juli sowie das große Finale auf dem Hockenheimring im Oktober. Für die nächste Runde steht die Nachwuchsförderung rund um das ADAC-Programm «Road to DTM» noch stärker im Fokus: Dem Road-to-DTM-Sieger winkt ein starkes Förderpaket auf seinem Weg in die ADAC GT4 Germany.

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Nachdem mit der Einführung des neuen BMW M2 Cup in diesem Jahr der Grundstein für eine lückenlose Förderung vom Kart- in den Tourenwagensport gelegt wurde, soll dieses Konzept im nächsten Jahr weiter gestärkt werden. Ziel ist es, den BMW M2-Cup-Fahrern einen Aufstieg durch die gesamte ADAC-Motorsport-Pyramide bis in die DTM zu bieten. Von einem Preisgeldtopf in Höhe von insgesamt 305.000 Euro fließt ein Großteil direkt in den nächsten Karriereschritt des BMW-M2-Cup-Champions. Der Road-to-DTM Gewinner erhält einen Anteil von 170.000 Euro in Form von Nenngeld, Reifenpaketen sowie Preisgeld, um sich ein Cockpit in der ADAC GT4 Germany in der Folgesaison zu ermöglichen.

Den ersten Schritt in Richtung ADAC GT4 Germany können die BMW-M2-Cup-Piloten in der Motorsport Arena Oschersleben machen: Vom 7. bis 9. Mai steigt dort der Auftakt. Weiter geht es dann vom 18. bis 20. Juni in Brandenburg auf dem Dekra Lausitzring, bevor in Franken mit dem Norisring vom 2. bis 4. Juli der letzte verbliebene Stadtkurs Deutschlands folgt. Dort erwartet die jungen Piloten zwischen den engen Leitplanken eine besondere Herausforderung. In die heiße Phase geht der Cup vom 20. bis 22. August in der Eifel auf einem der traditionsreichsten DTM-Kurse, dem Nürburgring, bevor das große Finale vom 8. bis 10. Oktober im badischen Motodrom, dem Hockenheimring, ansteht. Spätestens hier wird sich zeigen, wer das Zeug hat, den nächsten Schritt auf der «Road to DTM» zu gehen.

Rennkalender BMW M2 Cup 2027:

07.05.–09.05.2027 Motorsport Arena Oschersleben 18.06.–20.06.2027 Dekra Lausitzring 02.07.–04.07.2027 Norisring 20.08.–22.08.2027 Nürburgring 08.10.–10.10.2027 Hockenheimring Baden-Württemberg

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