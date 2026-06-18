Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Tourenwagen

  4. /

  5. DTM

  6. /

  7. News

Werbung

BMW M2 Cup debütiert am Lausitzring im Rahmenprogramm der DTM

Auf dem Lausitzring debütiert der neue BMW M2 Cup im Rahmenprogramm der DTM. Im VIP-Fahrzeug des neuen Markenpokals wird der fünfmalige deutsche Rallyemeister Marijan Griebel an den Start gehen.

DTM

Neuheit im DTM-Rahmenprogramm: Der BMW M2 Cup
Neuheit im DTM-Rahmenprogramm: Der BMW M2 Cup
Foto: ADAC
Neuheit im DTM-Rahmenprogramm: Der BMW M2 Cup
© ADAC

Empfehlungen

Werbung

TV-Programm

Werbung

Der neue BMW M2 Cup steht in den Startlöchern: Vom 19. bis 21. Juni steigt die Premiere der neuen Nachwuchsserie im Rahmen der DTM auf dem Dekra Lausitzring. Der Markenpokal steht ganz im Zeichen der Nachwuchsförderung und bietet ein ideales Sprungbrett vom Kart- in den GT- und Tourenwagensport. Dazu gehört unter anderem ein umfangreiches Förderpaket im Rahmen der «Road to DTM» des ADAC sowie eine breit gefächerte Unterstützung durch BMW. Die beiden ersten Rennen gehen am Samstag ab 16:55 Uhr und am Sonntag ab 10:35 Uhr über die Bühne und werden live bei Joyn sowie auf dem ADAC Motorsport YouTube-Kanal und bei Twitch zu sehen sein.

Werbung

Werbung

BMW liefert die Fahrzeuge für den Cup: Gefahren wird in identischen BMW M2 Racing, einem neuen Einstiegsrennwagen. Der turboaufgeladene Vierzylinder des bayerischen Boliden bringt 313 PS über einheitliche Michelin-Reifen auf die Strecke. Fünf Termine, alle im Rahmen der zuschauerstarken und medienwirksamen DTM, stehen in der Debütsaison auf dem Programm.

Franciscus van Meel, Geschäftsführer der BMW M GmbH, sagt: «Wir freuen uns sehr, dass der ADAC in der Saison 2026 den BMW M2 Cup ausrichtet. Der Markenpokal hat in der Vergangenheit immer für spektakuläre Rennaction gesorgt, und wir können es kaum erwarten, dass er mit unserem neuen Einsteigerfahrzeug wiederbelebt wird. Mit dem BMW M2 Racing führen wir eine stolze Tradition fort. Wie seine Vorgänger wird er das Einstiegssegment neu definieren. Er ist erschwinglich, leistungsstark, wartungsfreundlich und kosteneffizient mit M typischer Präzision und Fahrbarkeit – ideale Voraussetzungen für den BMW M2 Cup.»

Empfehlungen

ADAC-Motorsportchef Thomas Voss ergänzt: «Der BMW M2 Cup ist die optimale Serie für den Motorsport-Einsteiger und auf der DTM-Plattform ein Sprungbrett in die höheren Klassen. Wir freuen uns, dass wir dem Nachwuchs mit einem attraktiven Rennfahrzeug einen Start in ihre Motorsportkarriere in einer sportlich attraktiven Serie ermöglichen können.»

Werbung

Werbung

Eingesetzt werden die Autos von Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die teilweise auch im ADAC GT Masters und in der ADAC GT4 Germany antreten, aber auch von Mannschaften, die erstmals auf der DTM-Plattform unterwegs sind. Hofor Racing by Bonk Motorsport ist das größte Team und stellt gleich drei Fahrer: den Ex-ADAC GT4 Germany-Champion und Routinier Michael Schrey sowie den jüngsten Fahrer des Cups, den 15-jährigen Niklas Hirsch, und Ben Marquart. Die Bremer Mannschaft FK Performance Motorsport, im vergangenen Jahr von BMW als bestes Kundenteam ausgezeichnet, setzt auf den 18-jährigen Finnen Tatu Siipola, der bereits Teil der renommierten „Flying Finn Academy“ war und für internationalen Flair sorgt. FK Performance ist nicht das einzige Team aus dem ADAC GT Masters, das sich in der Nachwuchsserie engagiert. Auch Razoon – more than Racing aus Österreich plant die Teilnahme an dem neuen Markenpokal.

TV-Programm

Riller & Schnauck powered by Cerny Motorsport verpflichtet mit Farin Megger einen Kartweltmeister. Die ADAC GT4 Germany-Mannschaft ME Motorsport setzt auf zwei feste Fahrer, Noah Eichele und Christopher Holst, sowie auf den 15-jährigen Gaststarter Moritz Groneck. Neu auf der Plattform ist das Familienteam MK Motorsport. Dort greift der 20-jährige Kraftfahrzeugtechnik-Student Mika König sowohl ins Lenkrad als auch zum Werkzeug, während Vater Marek das Team managt.

Bei allen Rennen des BMW M2 Cup geht auch ein VIP-Fahrzeug mit wechselnden Fahrern an den Start. Beim Auftakt wird der VIP-BMW M2 Racing von einem der besten Autofahrer Deutschlands gesteuert: Marijan Griebel, fünffacher Champion der Deutschen Rallye-Meisterschaft und damit einer der erfolgreichsten deutschen Rallyepiloten. Griebel will beweisen, dass er nicht nur auf Rallyepisten schwer zu schlagen ist.

Auf die Teilnehmer des BMW M2 Cup wartet eine umfangreiche Förderung. Dazu gehört das Förderpaket im Rahmen der Road to DTM des ADAC, das den Sieger des Cups beim Aufstieg in die ADAC GT4 Germany unterstützt, sowie eine breit gefächerte Unterstützung durch BMW. Dazu zählen Fahrercoachings mit Werksfahrern, Medientrainings, Testfahrten im BMW M4 GT4 für die Top Drei der Meisterschaft sowie eine Sichtung für die BMW M Racing Academy, das Nachwuchsprogramm von BMW, für die Saison 2027. Der Preisgeldtopf des BMW M2 Cup beläuft sich auf insgesamt 170.000 Euro.

Werbung

Werbung

Nach dem Auftakt am DEKRA Lausitzring vom 19. bis 21. Juni geht es für Teams und Fahrer weiter an den einzigen Stadtkurs der DTM, den Norisring in Nürnberg (3. bis 5. Juli), bevor es Mitte August (14.–16. August) auf dem Nürburgring weitergeht. Am Sachsenring (11. bis 13. September) folgt das vorletzte Rennen, bevor das große Finale auf dem Hockenheimring vom 9. bis 11. Oktober stattfindet.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

67

2

Lucas Auer

Mercedes-AMG Team Landgraf

61

3

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

52

4

Thomas Preining

Manthey

46

5

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

43

6

Ben Dörr

Dörr Motorsport

42

7

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

41

8

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

41

9

Jules Gounon

Mercedes-AMG Team Mann-Filter

30

10

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

24

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle DTM Events
  • Vergangen

    Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    23.–26.04.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Zandvoort

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Norisring

    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event

  • Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    23.–02.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    23.–26.04.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Zandvoort

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Norisring

    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event

  5. Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    23.–02.07.2026
    Zum Event

Tourenwagen News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM