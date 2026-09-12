BMW-Sieg am Sachsenring: Marco Wittmann triumphiert

Erster Sieg für Marco Wittmann auf dem Sachsenring. Der zweifache DTM-Meister feiert im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 den zweiten Sieg in Folge und macht damit im Titelkampf wichtigen Boden gut und belegt nun den dritten Meisterschaftsrang.

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Platz zwei belegt Jules Gounon im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3. Nur 0,450 Sekunden fehlten dem Mercedes-AMG-Werksfahrer auf den siegreichen BMW.

Thomas Preining komplettiert die Podestränge und baut damit im Manthey Porsche seine Tabellenführung aus.

In der Strartrunde wurde das Safety Car auf den Kurs gerufen. Badtian Buus wurde im Land-Motorsport Porsche im Omega umgedreht und blieb im Kiesbett stecken. Nach der Bergung durfte der Däne das Rennen fortsetzen. Beide Abt Lamborghini kollidierten zudem - das Aus für Luca Engstler, der das Auto in der Box abstellte. Durch die Safety Car-Phase wird das Rennen um zwei Runden verlängert.

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Während Buus sich zurückrundete erlitt er einen schleichenden Reifenschaden und steuerte zum Reifenwechsel die Box an.

Ergebnis DTM Sachsenring Rennen 1 (Top 10):