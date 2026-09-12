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BMW-Sieg am Sachsenring: Marco Wittmann triumphiert

Marco Wittmann gewinnt im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 das erste Rennen der DTM auf dem Sachsenring. Damit macht der zweifache Meister einen wichtigen Sprung im Titelkampf.

DTM

Sieg für Marco Wittmann
Sieg für Marco Wittmann
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Sieg für Marco Wittmann
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Erster Sieg für Marco Wittmann auf dem Sachsenring. Der zweifache DTM-Meister feiert im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 den zweiten Sieg in Folge und macht damit im Titelkampf wichtigen Boden gut und belegt nun den dritten Meisterschaftsrang.

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Platz zwei belegt Jules Gounon im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3. Nur 0,450 Sekunden fehlten dem Mercedes-AMG-Werksfahrer auf den siegreichen BMW.

Thomas Preining komplettiert die Podestränge und baut damit im Manthey Porsche seine Tabellenführung aus.

Im Artikel erwähnt

In der Strartrunde wurde das Safety Car auf den Kurs gerufen. Badtian Buus wurde im Land-Motorsport Porsche im Omega umgedreht und blieb im Kiesbett stecken. Nach der Bergung durfte der Däne das Rennen fortsetzen. Beide Abt Lamborghini kollidierten zudem - das Aus für Luca Engstler, der das Auto in der Box abstellte. Durch die Safety Car-Phase wird das Rennen um zwei Runden verlängert.

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Während Buus sich zurückrundete erlitt er einen schleichenden Reifenschaden und steuerte zum Reifenwechsel die Box an.

TV-Programm

Ergebnis DTM Sachsenring Rennen 1 (Top 10):

  1. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  2. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  3. Thomas Preining - Manthey - Porsche 911 GT3 R

  4. Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  5. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  6. Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  7. Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  8. Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

  9. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  10. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

11

41

59:05,133

1:20,189

28

02

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

48

41

+0,450

1:20,046

21

03

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Manthey

91

41

+3,684

1:19,395

18

04

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

3

41

+14,991

1:20,137

13

05

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

41

+15,265

1:20,042

11

06

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

14

41

+16,158

1:20,041

10

07

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

63

41

+16,918

1:20,506

9

08

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

7

41

+17,235

1:19,937

8

09

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

69

41

+30,686

1:20,606

7

10

Ben Dörr

Dörr Motorsport

Ben Dörr

Dörr Motorsport

25

41

+35,277

1:19,694

6

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