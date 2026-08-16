BMW-Star Marco Wittmann gewinnt Thriller am Nürburgring
Marco Wittmann gewinnt das zweite DTM-Rennen auf dem Nürburgring. Für den zweimaligen DTM-Champion ist es der erste Saisonsieg. Hochspannendes Rennen in der Eifel.
Erster Saisonsieg für Marco Wittmann in der DTM. Der zweifache DTM-Champion gewinnt ein spannendes und dramatisches zweites Rennen auf dem Nürburgring nach einem harten Dreikampf um die Spitze.
Den zweiten Rang belegt Tom Kalender im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3. Der 18-jährige Youngster fuhr zum ersten Mal in der DTM auf das Podium. 0,517 Sekunden fehlten am Ende auf den siegreichen BMW.
Thomas Preining komplettiert komplettiert die Podestränge. Damit meldet er sich im Titelkampf komplett zurück, da er nur noch einen Punkt Rückstand auf Maro Engel hat.
In der zweiten Kurve kam es zur Mercedes-AMG internen Kollision. Tabellenführer Maro Engel traf Lucas Auer im Landgraf Motorsport-Fahrzeug und drehte den Tiroler um, welcher daraufhin auch noch Schubert Motorsport-Pilot Kelvin van der Linde traf. Das Aus für alle drei Piloten, deren Autos allesamt stark beschädigt wurden. Das Safety Car wurde auf den Kurs gerufen. Durch die Neutralisierung wurde das Rennen um zwei Runden verlängert. Im Interview nahm Engel die Schuld auf sich an dem Unfall.
Ben Dörr schied während des ersten Boxenstoppfensters aus! Nachdem der McLaren-Pilot den zweiten Rang belegte, war das rechte Vorderrad nach dem Pflichtboxenstopp nicht richtig festgezogen und rutschte daraufhin in der ersten Kurve von der Strecke. Das Safety Car wurde nach dem Boxenstoppfenster auf den Kurs gerufen.
Ergebnis DTM Nürburgring Rennen 2 (Top 10):
Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R
Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3
Luca Engstler - Abt Sportsline - Lamborghini Temerario GT3
Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
Timo Glock - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
Marco Mapelli - Abt Sportsline - Lamborghini Temerario GT3
Bastian Buus - Land-Motorsport - Porsche 911 GT3 R
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