BMW-Star Marco Wittmann gewinnt Thriller am Nürburgring

Erster Saisonsieg für Marco Wittmann in der DTM. Der zweifache DTM-Champion gewinnt ein spannendes und dramatisches zweites Rennen auf dem Nürburgring nach einem harten Dreikampf um die Spitze.

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Den zweiten Rang belegt Tom Kalender im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3. Der 18-jährige Youngster fuhr zum ersten Mal in der DTM auf das Podium. 0,517 Sekunden fehlten am Ende auf den siegreichen BMW.

Thomas Preining komplettiert komplettiert die Podestränge. Damit meldet er sich im Titelkampf komplett zurück, da er nur noch einen Punkt Rückstand auf Maro Engel hat.

In der zweiten Kurve kam es zur Mercedes-AMG internen Kollision. Tabellenführer Maro Engel traf Lucas Auer im Landgraf Motorsport-Fahrzeug und drehte den Tiroler um, welcher daraufhin auch noch Schubert Motorsport-Pilot Kelvin van der Linde traf. Das Aus für alle drei Piloten, deren Autos allesamt stark beschädigt wurden. Das Safety Car wurde auf den Kurs gerufen. Durch die Neutralisierung wurde das Rennen um zwei Runden verlängert. Im Interview nahm Engel die Schuld auf sich an dem Unfall.

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Ben Dörr schied während des ersten Boxenstoppfensters aus! Nachdem der McLaren-Pilot den zweiten Rang belegte, war das rechte Vorderrad nach dem Pflichtboxenstopp nicht richtig festgezogen und rutschte daraufhin in der ersten Kurve von der Strecke. Das Safety Car wurde nach dem Boxenstoppfenster auf den Kurs gerufen.

Thema der Woche Thema der Woche: Aprilia-Comeback? Die Wahrheit ist: Aprilia war nie weg! Mitte Juli reiste Aprilia mit einem schwer angeschlagenen Marco Bezzecchi aus Deutschland in die MotoGP-Sommerpause. In Silverstone kam die Antwort: Wir sind gemeinsam stark! Weiterlesen

Ergebnis DTM Nürburgring Rennen 2 (Top 10):