BMW und Ford mit mehr Motorleistung am Sonntag in Zandvoort
Zum Sonntag der DTM in Zandvoort erhalten BMW und Ford mehr Motorleistung. Zudem darf der M4 GT3, der sich an dem Rennwochenende bislang schwertut, massiv Gewicht ausladen.
Die SRO passt die Fahrzeugeinstufung der DTM nach dem ersten Rennlauf auf dem Dünenkurs von Zandvoort an. BMW und Ford erhalten bessere Einstufungen. Die Fahrzeugeinstufung vom Rest des Feldes bleibt unverändert.
Der BMW M4 GT3 darf gleich satte 20 Kilogramm ausladen. Das Mindestgewicht beträgt nun 1.300 Kilogramm. Zudem wird der maximale Ladedruck um 0,03 bar auf 2,40 bar erhöht.
Mehr Motorleistung erhält der Ford Mustang GT3. Die beiden Restiktoren des V8-Saugmotors werden von 37 auf 39 Millimeter vergrößert, so dass mehr Luft in den Brennraum strömen kann.
