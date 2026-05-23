BMW und Ford mit mehr Motorleistung am Sonntag in Zandvoort

Zum Sonntag der DTM in Zandvoort erhalten BMW und Ford mehr Motorleistung. Zudem darf der M4 GT3, der sich an dem Rennwochenende bislang schwertut, massiv Gewicht ausladen.

BMW erhält mehr Leistung
BMW erhält mehr Leistung
Foto: DTM//Gruppe C Photography
BMW erhält mehr Leistung
© DTM//Gruppe C Photography

Die SRO passt die Fahrzeugeinstufung der DTM nach dem ersten Rennlauf auf dem Dünenkurs von Zandvoort an. BMW und Ford erhalten bessere Einstufungen. Die Fahrzeugeinstufung vom Rest des Feldes bleibt unverändert.

Der BMW M4 GT3 darf gleich satte 20 Kilogramm ausladen. Das Mindestgewicht beträgt nun 1.300 Kilogramm. Zudem wird der maximale Ladedruck um 0,03 bar auf 2,40 bar erhöht.

Mehr Motorleistung erhält der Ford Mustang GT3. Die beiden Restiktoren des V8-Saugmotors werden von 37 auf 39 Millimeter vergrößert, so dass mehr Luft in den Brennraum strömen kann.

Pos

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

14

36

58:09,644

1:34,749

28

02

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

22

36

+3,622

1:34,673

21

03

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

69

36

+4,786

1:34,988

18

04

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

48

36

+7,187

1:34,726

13

05

Ben Dörr

Dörr Motorsport

25

36

+8,290

1:34,980

11

06

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

36

+8,701

1:35,041

10

07

Thomas Preining

Manthey

91

36

+9,444

1:34,840

9

08

Luca Engstler

Abt Sportsline

130

36

+13,774

1:35,261

8

09

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

7

36

+15,949

1:34,951

7

10

Ricardo Feller

Manthey

90

36

+21,857

1:34,600

6

Events

Alle DTM Events
  • Vergangen

    Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    23.–26.04.2026
    Zum Event
  • DTM

    Live

    Zandvoort

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  • Norisring

    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event
