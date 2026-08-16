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Christian Engelhart entschuldigt sich für heftigen DTM-Unfall

Christian Engelhart entschuldigt sich nach dem heftigen Unfall im ersten Rennen der DTM auf dem Nürburgring bei seinem Team, Emil Frey Racing und Thierry Vermeulen.

DTM

Christian Engelhart bei seinem DTM-Comeback
Christian Engelhart bei seinem DTM-Comeback
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Christian Engelhart bei seinem DTM-Comeback
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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In der Schlussphase des ersten Rennens wurde der DTM-Rückkehrer Christian Engelhart in einen heftigen Unfall mit Thierry Vermeulen im Emil Frey Racing Ferrari verwickelt, als die beiden Fahrzeuge vor der Veedol-Schikane kollidierten und heftig in die Leitschiene einschlugen. Dabei erlitt der Lamborghini Temerario GT3 starke Beschädigungen im Frontbereich.

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Christian Engelhart griff an diesem Wochenende von Maximilian Paul ins Lenkrad des Temerario GT3 und absolvierte seinen ersten DTM-Einsatz seit Zandvoort 2024. Zudem absolvierte er seinen ersten Renneinsatz im neuen GT3-Fahrzeug von Lamborghini.

«Zunächst möchte ich sagen, dass ich mit viel Freude und Motivation in dieses DTM-Wochenende gestartet bin. Die Umstände waren anspruchsvoll: neues Fahrzeug und keine vorherigen Testfahrten. Ich habe mich dieser Herausforderung mit vollem Einsatz gestellt», so Engelhart auf Instagram. «Wir hatten einen guten Start und konnten gemeinsam mit meinem Team von Session zu Session unsere Leistung steigern. Gestern Vormittag haben wir ein starkes Qualifying hingelegt und lagen nach nur zwei Trainingssitzungen in diesem Auto nur 0,07 Sekunden hinter der schnellsten Lamborghini-Zeit – das war eine großartige Leistung für uns.»

Im Artikel erwähnt

Der Starnberger setzt fort: «Auch das Rennen verlief bis zur letzten Runde solide. Doch im Handumdrehen änderte sich die Lage. Eigentlich wollte ich nichts riskieren, doch als ich mich der letzten Schikane näherte, war ich sehr nah am vorausfahrenden Auto, und dann ging alles sehr schnell. Ich habe die Situation beim Bremsen falsch eingeschätzt, und es kam zur Kollision. Das war nicht das Ergebnis, das ich mir gewünscht hatte. Ich entschuldige mich beim Grasser Racing Team und meinen Mechanikern, die in den letzten Wochen unglaublich hart gearbeitet haben, um das Auto an den Start zu bringen. Meine Entschuldigung gilt auch Thierry und Emil Frey Racing.»

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Am Sonntag wird der Bayer nicht an den Start gehen können, womit sich das DTM-Feld auf 20 Autos reduziert.

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1:26,178

25

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Landgraf Motorsport

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84

39

+0,517

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Manthey

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91

39

+0,918

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36

39

+2,571

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13

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63

39

+3,112

1:26,441

11

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Abt Sportsline

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130

39

+6,703

1:26,467

10

07

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Comtoyou Racing

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7

39

+9,165

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9

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16

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+10,043

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8

09

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+11,157

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