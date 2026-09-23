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Comtoyou Racing evaluiert Formel-2-Vizemeister Jak Crawford für DTM 2027

Formel-2-Vizemeister und Aston Martin Formel-1-Ersatzfahrer Jak Crawford nimmt am DTM-Test in Hockenheim teil. Comtoyou Racing evaluiert den US-Amerikaner für die DTM-Saison 2027.

DTM

Bald in der DTM? Jak Crawford
Bald in der DTM? Jak Crawford
Foto: Rew / XPB Images
Bald in der DTM? Jak Crawford
© Rew / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Beim DTM-Test in Hockenheim bereitet sich Comtoyou Racing bereits auf die DTM-Saison 2027 vor. Anstelle der Stammfahrer Nicki Thiim und Nicolas Baert pilotiert stattdessen der US-Amerikaner Jak Crawford für das Aston-Martin-Team aus Belgien antreten. Crawford pilotiert den Aston Martin Vantage GT3 mit der Startnummer #8 beim eintägigen DTM-Test auf dem badischen Kurs.

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Crawford nahm zwischen 2023 und 2025 an der Formel 2 teil und konnte in jedem Jahr mindestens einen Sieg einfahren. 2025 wurde der 21-Jährige mit fünf Rennsiegen Vizemeister in der höchsten Nachwuchsformel der Welt. Auch die ADAC-Plattform ist für Jak Crawford keine Unbekannte, da er 2020 Vizemeister in der ADAC Formel 4 wurde.

Zudem ist Jak Crawford derzeit Test- und Reservefahrer im Aston Martin Aramco F1 Team und bestritt bereits mehrere Tests und Trainingseinsätze mit der Mannschaft.

Im Artikel erwähnt

„Wir nutzen den heutigen Test, um Jak Crawford im Hinblick auf unsere DTM-Planungen für 2027 näher kennenzulernen. Als Aston Martin Formel-1-Ersatzfahrer bringt er einen interessanten Hintergrund mit, und wir freuen uns darauf, ihm die Möglichkeit zu geben, unser DTM-Fahrzeug zu testen“, so Mario Schuhbauer, der das DTM-Programm von Comtoyou Racing leitet gegenüber SPEEDWEEK. „Da wir uns heute bewusst auf diese Fahrersichtung konzentrieren, setzen wir nur ein Fahrzeug ein und nutzen unsere weiteren Ressourcen für andere Aufgaben. Deshalb sind Nicki und Nico heute nicht im Einsatz.“

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