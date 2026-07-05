Der neue Norisking: Nicki Thiim gewinnt auch zweites DTM-Rennen
Nicki Thiim gewinnt auch das zweite DTM-Rennen auf dem Norisring. Der Aston-Martin-Werksfahrer ist damit Halbzeitmeister in der Traditionsrennserie. Finn Wiebelhaus im Mustang auf Platz zwei.
Zwei Pole-Positions und zwei Rennsiege: Nicki Thiim mit einem perfekten Rennwochenende bei der DTM auf dem Norisring. Damit krönt sich der Sohn des ehemaligen DTM-Meisters Kurt Thiim zum Halbzeitmeister in der diesjährigen Saison von Deutschlands bekanntester Rennserie.
Den zweiten Rang belegt der ADAC GT Masters-Meister Finn Wiebelhaus im Ford Mustang GT3 vom Haupt Racing Team. In seinem erst achten DTM-Rennen fuhr der junge Hesse somit sein zweites Podestergebnis ein. Auf den siegreichen Aston Martin fehlten ihm Sekunden.
Lucas Auer komplettiert im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 die Podestränge.
Durch eine Verzögerung im Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland wurde das zweite Rennen der DTM auf dem Norisring mit 15 Minuten Verzögerung gestartet. Durch den Unfall im Rennen am Vortag war das Teilnehmerfeld um zwei Fahrzeuge dezimiert, da sowohl der BMW von Kelvin van der Linde als auch der Lamborghini von Maximilian Paul fehlte.
Direkt am Start traf Maro Engel Matteo Cairoli, so dass seine Motorhaube leicht offen stand und das Fahrzeug von WINWARD Racing leicht beschädigt wurde. Die Rennleitung rief das Safety Cat auf den Kurs, da einige Trümmerteile von der Strecke geräumt werden mussten.
Zudem setzte zeitgleich Regen auf dem Stadtkurs ein, was die Strecke in eine Rutschbahn verwandelte.
Nach neun Rennminuten verlor Marco Mapelli die Kontrolle über seinem Abt Lamborghini beim anbremsen auf die Grundig-Kehre, nachdem Matteo Cairoli direkt vor sein Fahrzeug fuhr, traf daraufhin den Ferrari-Piloten, der sich drehte und Luca Engstler daraufhin im zweiten Abt Lamborghini traf und umdrehte. Cairoli strandete in der Auslaufzone und das Safety Car wurde auf den Kurs gerufen.
Da der Regen immer weiter zunahm, unterbrach Rennleiter Sven Stoppe das Rennen. Nach 13 Minuten wurde das Rennen hinter dem Safety Car fortgesetzt, welches nach zwei Runden in die Box kam. Durch den Safety-Car-Einsatz wurde das Rennen um zwei Runden verlängert.
Der Restart erfolgte, als der Regen wieder aufgehört hatte und die Strecke trocknete schnell ab.
Nach 20 Minuten schlug Timo Glock am Ausgang vom Schöller-S mit seinem Dörr Motorsport McLaren 720S GT3 ein und stellte sein Fahrzeug mit einem Aufhängungsdefekt in der Box ab.
Ergebnis DTM Norisring Rennen 2 (Top 10):
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Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
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Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
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Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
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Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
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Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
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Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
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Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
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Bastian Buus - Land-Motorsport - Porsche 911 GT3 R
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Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R
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Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
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