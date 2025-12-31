Die DTM-Saison 2025 in spannenden Zahlen

Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich?
Weiterlesen
Werbung
Rennen in drei Ländern, ein spektakulärer Meisterschaftskampf und Hochspannung bis zum Schluss – 2025 erlebten die Fans der DTM eine aufregende Saison. Die DTM-Stars sorgten für einen mitreißenden Titel-Showdown: Beim Finale in Hockenheim kämpften gleich neun Fahrer um die Krone. Am Ende jubelte Porsche-Pilot Ayhancan Güven über den Gesamtsieg. Ein Blick in die Statistiken zeigt, welche Zahlen und Rekorde das Jahr besonders geprägt haben.
Werbung
Werbung
0,008 – Die Qualifyings der DTM sorgten auch für 2025 für Nervenkitzel. Das engste Zeittraining erlebten die Zuschauer in Zandvoort. Im Qualifying für den Sonntagslauf an der niederländischen Nordseeküste trennten Pole-Setter Jordan Pepper und den Zweitplatzierten Maro Engel gerade einmal 0,008 Sekunden. Deutlich souveräner fuhr Jack Aitken auf dem Sachsenring zu seiner siebten DTM-Pole: Einen Vorsprung von 0,333 Sekunden toppte in der abgelaufenen Saison kein anderer. 0,169 – Spektakulärer Showdown in Hockenheim: Beim letzten Meisterschaftslauf auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg entschieden nur 0,169 Sekunden über den Sieg und damit auch über den Titel. Ayhancan Güven setzte sich in einem packenden Duell gegen Marco Wittmann durch und krönte sich mit seinem hauchdünnen Triumph zum DTM-Champion. Mit dem größten Vorsprung der Saison gewann ein Tag zuvor Güvens Teamkollege Thomas Preining. Der Österreicher fuhr im Regen von Hockenheim einen beeindruckenden Abstand von 16,899 Sekunden auf den Zweitplatzierten Ricardo Feller heraus.
5 – Gleich fünf Hersteller-Doppelsiege wurden in der abgelaufenen Saison bejubelt. Dabei war BMW mit drei Doppeltriumphen besonders erfolgreich. Jeweils einmal gelang dieses Kunststück auch Mercedes-AMG und Ferrari.
Werbung
Werbung
5,652 – Mit Schnelligkeit überzeugte Mercedes-AMG in der Boxengasse. Das Mercedes-AMG Team Winward Racing sicherte sich den Sieg in der „Pitstop Challenge presented by IG Europe“, nachdem es in neun von 16 Rennen den schnellsten Reifenwechsel geschafft hatte. Am Norisring gelang mit 5,652 Sekunden sogar der beste Boxenstopp der gesamten Saison.
Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich?
Weiterlesen
7 – In der Saison 2025 feierten sieben unterschiedliche Fahrer aus sechs verschiedenen Marken Rennsiege. Am erfolgreichsten war Ayhancan Güven, der gleich fünfmal als Sieger über die Ziellinie fuhr. Das gelang in der GT3-Ära der DTM zuvor niemandem.
9 – Vor dem finalen Rennwochenende auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg war die Titelentscheidung völlig offen: Neun Fahrer von fünf verschiedenen Herstellern hatten noch Chancen auf die Meisterschaft – und sorgten für den spektakulärsten Titelkampf in der über 40-jährigen Geschichte der Serie. Zwischen dem Führenden Lucas Auer aus Österreich und dem Neuntplatzierten Franzosen Jules Gounon lagen lediglich 29 Punkte. Am Ende war es Ayhancan Güven, der sich von Tabellenplatz fünf aus den Titel sicherte. 11 – Schon im Qualifying zeigte sich die DTM 2025 von ihrer spannenden und unberechenbaren Seite. In den 16 Sessions sicherten sich elf verschiedene Fahrer aus sechs unterschiedlichen Herstellerlagern die Pole-Position. Für ihre starke Leistung im Zeittraining erhielten die Piloten jeweils drei Punkte für die Meisterschaft. Die meisten davon sammelte Jack Aitken mit insgesamt 16 Zählern, dicht gefolgt von Jordan Pepper, der 13 Punkte holte.
Werbung
Werbung
26 – In seiner vorerst letzten DTM-Saison sorgte René Rast für einen besonderen Meilenstein. Der BMW-Werksfahrer sicherte sich beim Rennwochenende im niederländischen Zandvoort seine insgesamt 26. Pole-Position und übernahm damit den alleinigen Rekord. Rast verdrängte dadurch Bernd Schneider von der Spitze der ewigen Rangliste. 200 – DTM-Jubiläum für Marco Wittmann: Der Fürther fuhr beim Sonntagslauf in Zandvoort sein 200. DTM-Rennen und erreichte damit einen neuen Meilenstein seiner Karriere. Der Fürther stieg 2013 in die DTM ein, bestritt seither alle 210 Rennen für BMW und jubelte über zwei Titel. 4.029 – Insgesamt spulten die DTM-Piloten in den 16 Meisterschaftsläufen 14.029 Rennrunden ab. Dabei kam ausschließlich der neue zu 100% nachhaltige Kraftstoff „DTM Pro Climate“ zum Einsatz, der die CO2-Emissionen signifikant reduziert und damit einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung der Serie leistet. Seit 2023 spendet die DTM gemeinsam mit Serienpartner BWT pro gefahrener Rennrunde einen festen Betrag an die b.waterMission, um Brunnenbau- und Trinkwasserprojekte in Afrika zu unterstützen. In diesem Jahr kamen auf diese Weise 70.000 Euro zusammen.
Werbung
Werbung
516.500 – Auch 2025 erwies sich die DTM als Zuschauermagnet: Insgesamt 516.500 Fans verfolgten die Rennen live vor Ort an den Strecken. Damit stieg die Besucherzahl im Vergleich zum Vorjahr um mehr als neun Prozent. Die meisten Zuschauer kamen an den Norisring: 112.000 Besucher erlebten die Stadtrennen in Nürnberg live vor Ort. 1.400.000 – BWT und der ADAC fahren schon seit der Saison 2021 beim Thema Nachhaltigkeit auf der Überholspur. Fahrer, Teams und Besucher konnten bei der DTM auch 2025 an allen Rennwochenenden dank 65 BWT-Wasserspendern kostenlos mineralisiertes BWT-Wasser genießen – ganz ohne Einwegplastik- und Glasflaschen. Seit dem Projektstart im Rahmen des ADAC GT Masters 2021 wurden bislang über 1,4 Millionen Plastikflaschen eingespart, davon allein rund 440.000 im Jahr 2025.
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach