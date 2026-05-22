Die Fahrzeugeinstufung (BoP) der DTM in Zandvoort

Die SRO kümmert sich 2026 im vierten Jahr um die Fahrzeugeinstufung der DTM, nachdem der ADAC bereits seit vielen Jahren mit der Organisation von Stéphane Ratel zusammenarbeitet.

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Wir blicken für euch auf die Einstufung für das zweite Rennwochenende im niederländischen Zandvoort im Vergleich mit dem vorherigen Rennwochenende auf dem Red Bull Ring.

Der minimale Heckflügelwinkel des Aston Martin Vantage GT3 wird von sechs auf acht Grad erhöht, womit der britische Sportwagen etwas mehr Downforce hat. Der maximale Ladedruck des Turbomotors sinkt von 2,01 bar auf 1,95 bar.

Um fünf Kilogramm muss der BMW M4 GT3 zuladen. Das Mindestgewicht des Coupés beträgt nun 1.320 Kilogramm. Zudem sinkt der maximale Ladedruck von 2,42 bar auf 2,37 bar, womit der Motor weniger Leistung entwickelt. Der minimale Heckflügelwinkel wird von vier auf fünf Grad erhöht.

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15 Kilogramm ausladen darf der Ferrari 296 GT3, dessen minimales Gewicht nun 1.310 Kilogramm beträgt. Der maximale Ladedruck sinkt von 2,50 bar auf 2,48 bar.

Fünf Kilogramm muss der Ford Mustang GT3 zuladen, dessen Mindestgewicht nun 1.315 Kilogramm beträgt.

Der Lamborghini Temerario GT3 bleibt beim maximalen Ladedruck von 1,74 bar, allerdings wird die Ladedruckkurve angepasst und hat im niedrigen Drehzahlbereich etwas weniger Ladedruck zur Verfügung. Der minimale Heckflügelwinkel wird von fünf auf acht Grad erhöht.

Auch am McLaren 720S GT3 wird der minimale Heckflügelwinkel erhöht. Dieser wird von sechs auf sieben Grad erhöht. Der maximale Ladedruck sinkt von 1,79 bar auf 1,77 bar.

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Der Mercedes-AMG GT3 muss 15 Kilogramm zuladen. Das Mindestgewicht beträgt nun 1.340 Kilogramm. Zudem werden die beiden Restriktoren von 36 auf 35 Millimeter verkleinert, so dass das V8-Triebwerk weniger Leistung entwickelt. Der minimale Heckflügelwinkel wird von sechs auf sieben Grad erhöht.

Der Porsche 911 GT3 R muss fünf Kilogramm zuladen und bringt nun 1.315 Grad auf die Waage. Die beiden Restriktoren werden von 41,5 Millimeter auf 39,5 Millimeter verkleinert.