Die Meisterschaftsstände in der DTM vor dem dritten Rennwochenende
Nach den Rennen auf dem Red Bull Ring und in Zandvoort führt Maro Engel die Meisterschaft in der DTM an. SPEEDWEEK blickt für euch auf die Meisterschaftsstände vor dem Wochenende auf dem Lausitzring.
Vier von 16 Rennen in der 2026er DTM-Saison sind gastiert. Die deutsche Traditionsserie gastierte bislang auf dem Red Bull Ring in der Steiermark und an der Nordseeküste in Zandvoort. Damit ist der Auslandsblock im Kalender abgeschlossen und Deutschlands bekannteste Rennserie wird die restlichen Rennen in ihrem Heimatland absolvieren.
Vor dem Rennwochenende auf dem Lausitzring führt Mercedes-AMG-Ass Maro Engel die Meisterschaft an.
DTM Fahrerwertung:
Platz
Fahrer
Team/Marke
Punkte
1
Maro Engel
Mercedes-AMG Team Ravenol/Mercedes-AMG
67
2
Lucas Auer
Mercedes-AMG Team Landgraf/Mercedes-AMG
61
3
Marco Wittmann
Schubert Motorsport/BMW
52
4
Thomas Preining
Manthey/Porsche
46
5
Matteo Cairoli
Emil Frey Racing/Ferrari
43
6
Ben Dörr
Dörr Motorsport/McLaren
42
7
Kelvin van der Linde
Schubert Motorsport/BMW
41
8
Thierry Vermeulen
Emil Frey Racing/Ferrari
41
9
Jules Gounon
Mercedes-AMG Team Mann-Filter/Mercedes-AMG
30
10
Nicki Thiim
Comtoyou Racing/Aston Martin
24
11
Ricardo Feller
Manthey/Porsche
23
12
Lucas Engstler
Red Bull Team Abt/Lamborghini
20
13
Arjun Maini
HRT Ford Racing/Ford
18
14
Finn Wiebelhaus
HRT Ford Racing/Ford
15
15
Tom Kalender
Mercedes-AMG Team Landgraf/Mercedes-AMG
14
16
Timo Glock
Dörr Motorsport/McLaren
13
17
Mirko Bortolotti
TGI Team by GRT/Lamborghini
13
18
Marco Mapelli
Red Bull Team Abt/Lamborghini
10
19
Bastian Buus
Land-Motorsport/Porsche
8
20
Maximilian Paul
TGI Team by GRT/Lamborghini
3
21
Nicolas Baert
Comtoyou Racing/Aston Martin
0
In der Teamwertung führt der deutsch-texanische WINWARD Racing-Rennstall. Tabellenführer Maro Engel und Jules Gounon treten für das Mercedes-AMG-Team an. Mit 94 Punkten hat das Team derzeit sieben Punkte Vorsprung auf Schubert Motorsport. Emil Frey Racing schließt die Top 3 ab.
DTM Teamwertung:
Platz
Team
Marke
Punkte
1
WINWARD Racing
Mercedes-AMG
94
2
Schubert Motorsport
BMW
87
3
Emil Frey Racing
Ferrari
77
4
Landgraf Motorsport
Mercedes-AMG
73
5
Manthey
Porsche
68
6
Dörr Motorsport
McLaren
53
7
HRT Ford Racing
Ford
31
8
ABT Sportsline
Lamborghini
29
9
Comtoyou Racing
Aston Martin
24
10
GRT Grasser-Racing-Team
Lamborghini
18
11
Land-Motorsport
Porsche
8
Auch in der Herstellerwertung hat Mercedes-AMG die Nase vorne. 128 Punkte konnte die Marke mit dem Stern bislang sammeln. BMW folgt mit einem Respektabstand mit 91 Punkten auf dem zweiten Rang. Ferrari hat den dritten Platz nach zwei Rennwochenenden.
DTM Herstellerwertung:
Platz
Marke
Punkte
1
Mercedes-AMG
128
2
BMW
91
3
Ferrari
83
4
Porsche
77
5
McLaren
59
6
Ford
42
7
Lamborghini
42
8
Aston Martin
34
Die DTM wird in der kommenden Woche auf dem DEKRA Lausitzring fortgesetzt. Auf SPEEDWEEK erhaltet ihr alle Informationen zu Deutschlands bekanntester Rennserie.
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