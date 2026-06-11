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Die Meisterschaftsstände in der DTM vor dem dritten Rennwochenende

Nach den Rennen auf dem Red Bull Ring und in Zandvoort führt Maro Engel die Meisterschaft in der DTM an. SPEEDWEEK blickt für euch auf die Meisterschaftsstände vor dem Wochenende auf dem Lausitzring.

DTM

Maro Engel führt derzeit die DTM an
Maro Engel führt derzeit die DTM an
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Maro Engel führt derzeit die DTM an
© DTM//Gruppe C Photography

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Im Artikel erwähnt

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Vier von 16 Rennen in der 2026er DTM-Saison sind gastiert. Die deutsche Traditionsserie gastierte bislang auf dem Red Bull Ring in der Steiermark und an der Nordseeküste in Zandvoort. Damit ist der Auslandsblock im Kalender abgeschlossen und Deutschlands bekannteste Rennserie wird die restlichen Rennen in ihrem Heimatland absolvieren.

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Vor dem Rennwochenende auf dem Lausitzring führt Mercedes-AMG-Ass Maro Engel die Meisterschaft an. Mercedes-AMG-Ass Maro Engel siegt und ist neuer DTM-Tabellenführer. Auch in den restlichen drei Rennen punktete Engel konstant. Engel hat 67 Punkte auf seinem Konto und einen Vorsprung von sechs Zählern auf seinem Markenkollegen Lucas Auer. Mit 52 Punkten liegt Marco Wittmann auf dem dritten Meisterschaftsrang.

DTM Fahrerwertung:

Platz

Fahrer

Team/Marke

Punkte

1

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol/Mercedes-AMG

67

2

Lucas Auer

Mercedes-AMG Team Landgraf/Mercedes-AMG

61

3

Marco Wittmann

Schubert Motorsport/BMW

52

4

Thomas Preining

Manthey/Porsche

46

5

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing/Ferrari

43

6

Ben Dörr

Dörr Motorsport/McLaren

42

7

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport/BMW

41

8

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing/Ferrari

41

9

Jules Gounon

Mercedes-AMG Team Mann-Filter/Mercedes-AMG

30

10

Nicki Thiim

Comtoyou Racing/Aston Martin

24

11

Ricardo Feller

Manthey/Porsche

23

12

Lucas Engstler

Red Bull Team Abt/Lamborghini

20

13

Arjun Maini

HRT Ford Racing/Ford

18

14

Finn Wiebelhaus

HRT Ford Racing/Ford

15

15

Tom Kalender

Mercedes-AMG Team Landgraf/Mercedes-AMG

14

16

Timo Glock

Dörr Motorsport/McLaren

13

17

Mirko Bortolotti

TGI Team by GRT/Lamborghini

13

18

Marco Mapelli

Red Bull Team Abt/Lamborghini

10

19

Bastian Buus

Land-Motorsport/Porsche

8

20

Maximilian Paul

TGI Team by GRT/Lamborghini

3

21

Nicolas Baert

Comtoyou Racing/Aston Martin

0

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Im Artikel erwähnt

In der Teamwertung führt der deutsch-texanische WINWARD Racing-Rennstall. Tabellenführer Maro Engel und Jules Gounon treten für das Mercedes-AMG-Team an. Mit 94 Punkten hat das Team derzeit sieben Punkte Vorsprung auf Schubert Motorsport. Emil Frey Racing schließt die Top 3 ab.

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DTM Teamwertung:

Platz

Team

Marke

Punkte

1

WINWARD Racing

Mercedes-AMG

94

2

Schubert Motorsport

BMW

87

3

Emil Frey Racing

Ferrari

77

4

Landgraf Motorsport

Mercedes-AMG

73

5

Manthey

Porsche

68

6

Dörr Motorsport

McLaren

53

7

HRT Ford Racing

Ford

31

8

ABT Sportsline

Lamborghini

29

9

Comtoyou Racing

Aston Martin

24

10

GRT Grasser-Racing-Team

Lamborghini

18

11

Land-Motorsport

Porsche

8

TV-Programm

Auch in der Herstellerwertung hat Mercedes-AMG die Nase vorne. 128 Punkte konnte die Marke mit dem Stern bislang sammeln. BMW folgt mit einem Respektabstand mit 91 Punkten auf dem zweiten Rang. Ferrari hat den dritten Platz nach zwei Rennwochenenden.

DTM Herstellerwertung:

Platz

Marke

Punkte

1

Mercedes-AMG

128

2

BMW

91

3

Ferrari

83

4

Porsche

77

5

McLaren

59

6

Ford

42

7

Lamborghini

42

8

Aston Martin

34

Die DTM wird in der kommenden Woche auf dem DEKRA Lausitzring fortgesetzt. Auf SPEEDWEEK erhaltet ihr alle Informationen zu Deutschlands bekanntester Rennserie.

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1

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

67

2

Lucas Auer

Mercedes-AMG Team Landgraf

61

3

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

52

4

Thomas Preining

Manthey

46

5

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

43

6

Ben Dörr

Dörr Motorsport

42

7

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

41

8

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

41

9

Jules Gounon

Mercedes-AMG Team Mann-Filter

30

10

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Comtoyou Racing

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