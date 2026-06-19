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Dörr Motorsport steht durch reduzierten Ladedruck vor Herausforderung

Zum Rennwochenende der DTM auf dem Lausitzring wird der Ladedruck des McLaren 720S GT3 leicht reduziert. Dörr Motorsport sieht das als Herausforderung, blickt aber trotzdem positiv auf die Rennen.

DTM

Ben Dörr zeigte sich zuletzt in blendender Form
Ben Dörr zeigte sich zuletzt in blendender Form
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Ben Dörr zeigte sich zuletzt in blendender Form
© DTM//Gruppe C Photography

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Zum DTM-Rennwochenende auf dem Lausitzring wird der Ladedruck des McLaren 720S GT3 leicht angepasst. Zwar bleibt der maximale Ladedruck des Turbomotors unverändert, allerdings wird der Ladedruck im hohen Drehzahlbereich leicht reduziert, so dass der Turbomotor des McLarens bei hohen Geschwindigkeiten etwas weniger Motorleistung entwickelt. Die kompletten Anpassungen der BoP könnt ihr hier einsehen.

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Als einziges DTM-Team setzt Dörr Motorsport aus Frankfurt auf den britischen Boliden. Ben Dörr konnte sich in diesem Jahr bislang im Spitzenfeld der DTM festsetzen und überzeugte mit guten Leistungen. Nach vier Saisonläufen belegt der McLaren-Junior den sechsten Rang in der Gesamtwertung und konnte zuletzt in Zandvoort sein erstes Podestergebnis in der DTM einfahren. Timo Glock liegt auf dem 16. Meisterschaftsrang, dessen bestes Saisonergebnis ein sechster Rang im ersten Lauf auf dem Red Bull Ring war.

«Leider bedeutet die neue Fahrzeugeinstufung unseres Dörr Motorsport McLaren 720S GT3 Evo, dass wir mit einem leicht reduzierten Ladedruck fahren müssen. Was das für unsere Performance bedeutet, werden wir erst im Qualifying auf dem Lausitzring sehen. Wir müssen daher abwarten, inwieweit wir dieses Handicap mit viel Einsatz und bestmöglicher Vorbereitung kompensieren können», erklärt Volker Strycek, der das GT3-Projekt im hessischen Team leitet.

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Doch nach einem erfolgreichen Testtag Anfang Juni blickt das McLaren-Team zuversichtlich auf das Rennwochenende, wie Strycek fortsetzt: «Wir haben viele neue Dinge ausprobiert, es war insgesamt ein guter Test. Auch an der Kupplung der Dörr Motorsport McLaren 720S GT3 Evo haben wir viel gearbeitet und optimiert.»

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