Endlich wieder eine Frau in der DTM? Doriane Pin testet erneut DTM-Auto

Wird im kommenden Jahr erstmals seit 2022 eine Frau in der DTM antreten? Die Französin Doriane Pin, die als derzeit schnellste Frau im GT-Sport gilt, hat Chancen im kommenden Jahr mit Landgraf Motorsport in der Traditionsrennserie anzutreten.

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Die 22-jährige Französin testete bereits Ende Oktober bei einem Pirelli-Reifentest in Le Castellet einen WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 an der Seite von Maro Engel und Fabian Schiller und wird, laut Informationen von Motorsport-Total.com, bereits am morgigen Donnerstag einen weiteren Test im Mercedes-AMG GT3 absolvieren. Auf dem Hockenheimring wird sie für Landgraf Motorsport antreten.

Bei dem Test sollen mehrere Mercedes-AMG-Herstellervertreter vorort sein, um sich vom Potential von Pin zu überzeugen.

Bei Landgraf Motorsport wird sie in Verbindungen gebracht, Tom Kalender an der Seite von Lucas Auer zu ersetzen.

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Doriane Pin wurde im vergangenen Jahr Meisterin in der F1 Academy und ist in diesem Jahr als Entwicklungsfahrerin für das Mercedes-Formel-1-Team sowie die Hypercar-Mannschaft von Peugeot aktiv. Zuvor konnte sie auch im GT3-Sport viel Erfahrung sammeln, da sie für die Iron Dames unter anderem in der GT World Challenge Europe, der FIA WEC und der IMSA WeatherTech SportsCar Championship in den USA antrat. 2022 wurde sie Meisterin in der Pro-Klasse der Ferrari Challenge Europe.