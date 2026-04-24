Drei Trainings - DTM baut Zeitplan auf dem Red Bull Ring an

Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher.
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Kurzfristiger Zeitplan-Umbau beim DTM-Saisonauftakt auf dem Red Bull Ring. Anstelle der geplanten zwei Trainings wird die DTM am heutigen Freitag drei Sitzungen absolvieren. Dies setzte der ADAC kurzfristig an, nachdem beim Vorsaisontest in der vergangenen Woche die "Qualifying-Simulation", die als BoP-Test dienen sollte, nicht ausgetragen werden konnte, da es regnete.
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Die ursprünglich auf 55 Minuten angesetzte erste Sitzung wird in zwei Trainings aufgesplittet. Das erste Training geht über die Distanz 35 Minuten und startet um 10:25 Uhr. Training zwei, welches nur 20 Minuten dauern wird, wird um 12:15 Uhr aufgenommen. Das dritte Training startet planmäßig um 16:00 Uhr und geht über eine Distanz von 45 Minuten.
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