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Drei Trainings - DTM baut Zeitplan auf dem Red Bull Ring an
Kurzfristige Zeitplanänderung für den Trainingsfreitag der DTM auf dem Red Bull Ring - es wird am heutigen Freitag kurzfristig drei Trainings der DTM auf dem Grand-Prix-Kurs geben.
DTM
Die DTM auf dem Red Bull RingDie DTM auf dem Red Bull RingFoto: DTM//Gruppe C Photography
Die DTM auf dem Red Bull Ring© DTM//Gruppe C Photography
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Kurzfristiger Zeitplan-Umbau beim DTM-Saisonauftakt auf dem Red Bull Ring. Anstelle der geplanten zwei Trainings wird die DTM am heutigen Freitag drei Sitzungen absolvieren. Dies setzte der ADAC kurzfristig an, nachdem beim Vorsaisontest in der vergangenen Woche die "Qualifying-Simulation", die als BoP-Test dienen sollte, nicht ausgetragen werden konnte, da es regnete.
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Die ursprünglich auf 55 Minuten angesetzte erste Sitzung wird in zwei Trainings aufgesplittet. Das erste Training geht über die Distanz 35 Minuten und startet um 10:25 Uhr. Training zwei, welches nur 20 Minuten dauern wird, wird um 12:15 Uhr aufgenommen. Das dritte Training startet planmäßig um 16:00 Uhr und geht über eine Distanz von 45 Minuten.
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Das zweite und dritte Training wird auf ran.de, joyn und YouTube Live gestreamt - vom ersten Training wird es keine Übertragung geben. Hier könnt ihr die Links zu den Streams einsehen.
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