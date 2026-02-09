Weiter zum Inhalt
DTM-Ass Maximilian Paul wird neuer Lamborghini-Werksfahrer

DTM-Pilot Maximilian Paul, der bislang einen Sieg feiern konnte, steigt zur Saison 2026 zum Lamborghini-Werksfahrer auf. Der Dresdener bleibt der DTM treu und wird mit Grasser in Verbindung gebracht.

Jonas Plümer

Von

DTM

Maximilian Paul steigt zum Lamborghini-Werksfahrer auf
Maximilian Paul steigt zum Lamborghini-Werksfahrer auf
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Maximilian Paul steigt zum Lamborghini-Werksfahrer auf
© DTM//Gruppe C Photography

Maximilian Paul wird zur Saison 2026 offizieller Lamborghini-Werksfahrer. Nachdem der 25-Jährige aus Dresden zuletzt offizieller Lamborghini Young Professional Driver war, steigt er zum Werksfahrer auf.

Paul ging seit 2021 mit Lamborghini-Fahrzeugen an den Start. 2023 feierte er auf dem Nürburgring an seinem ersten DTM-Rennwochenende mit dem Grasser Racing Team den Sieg in einem verrückten Regenrennen. Zudem feierte er mit dem Oregon Team mehrere Rennsiege im International GT Open.

Ich bin unglaublich dankbar, nach so vielen Jahren harter Arbeit, Rennen und gemeinsamen Erfolgen nun Lamborghini-Werksfahrer zu sein. Die Junior- und Nachwuchsprogramme zu durchlaufen, war eine besondere Reise, die diesen Moment noch bedeutungsvoller macht.

Maximilian Paul

In den vergangenen zwei Jahren ging Paul im Familienrennstall in der DTM an den Start und konnte in den vergangenen zwei Jahren in Zandvoort eine Pole-Position und ein Podestergebnis einfahren. Zudem fuhr er mit dem Team 2025 in der GT World Challenge Europe und übersah das ADAC GT Masters-Programm.

Maximilian Paul, Lamborghini-Werksfahrer: «Ich bin unglaublich dankbar, nach so vielen Jahren harter Arbeit, Rennen und gemeinsamen Erfolgen nun Lamborghini-Werksfahrer zu sein. Die Junior- und Nachwuchsprogramme zu durchlaufen, war eine besondere Reise, die diesen Moment noch bedeutungsvoller macht. Es ist eine echte Ehre, dieses neue Kapitel als Werksfahrer zu beginnen und die kommende Saison mit dem neuen Temerario GT3 zu starten. Ich bin stolz und freue mich darauf, einen meiner Lieblingsautohersteller und eine so ikonische Marke zu vertreten.»

Nach aktuellem Stand wird Paul auch 2026 der DTM treu bleiben, obwohl Paul Motorsport nicht mehr in der DTM starten wird. Der Sachse wird mit einer Rückkehr zum Grasser Racing Team in Verbindung gebracht, wo er Teamkollege von Mirko Bortolotti werden soll.

Auch Mattia Michelotto neuer Werksfahrer

Ebenfalls zum Lamborghini-Werksfahrer wird der Italiener Mattia Michelotto ernannt, der 2021 die Lamborghini World Finals gewann. Zudem wurde er im Vorjahr Meister im Pro Am-Cup des Italian GT Sprint Cup. Zudem konnte er Erfahrung in der GT World Challenge Europe sammeln.

Nach dem Young Driver Shootout zum Saisonende, das im November in Misano Adriatico stattfand, wurde Hugo Cook zum GT3 Junior Driver-Sieger gekürt, während Colin Queen beim Super Trofeo Junior Driver Shootout den ersten Platz belegte.

