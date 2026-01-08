DTM-Champion Ayhancan Güven bestreitet 24h Daytona

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
Ayhancan Güven komplettiert das Manthey-Aufgebot für die 24h Daytona. Der Türke wird für das Team aus Meuspath in der GTD Pro-Klasse starten.
Der frischernannte Porsche-Werksfahrer wird gemeinsam mit Thomas Preining, Klaus Bachler und Ricardo Feller an den Start gehen und Grello pilotieren. Manthey setzt zudem einen zweiten Porsche in der GTD-Klasse für Ryan Hardwick, Riccardo Pera, Richard Lietz und Morris Schuring ein. Für Güven wird es der zweite Start beim legendären 24h-Rennen in Florida sein. 2025 fuhr er für Wright Motorsports mit einem Porsche in der GTD-Klasse.
Das Hauptprogramm des letztjährigen DTM-Champions liegt in diesem Jahr in der FIA WEC, wo er für Manthey antreten wird. Zudem wird Porsche ihn auf ein Formel E-Programm vorbereiten. In der DTM wird Güven 2026 nicht mehr antreten.
