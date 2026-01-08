Weiter zum Inhalt
DTM-Champion Ayhancan Güven bestreitet 24h Daytona
DTM-Titelträger Ayhancan Güven wird in zwei Wochen das 24h-Rennen in Daytona bestreiten. Gemeinsam mit Thomas Preining, Klaus Bachler und Ricardo Feller startet Güven im Grello-Porsche.
DTM
DTM-Champion Ayhancan Güven startet bei den 24h DaytonaDTM-Champion Ayhancan Güven startet bei den 24h DaytonaFoto: DTM//Gruppe C Photography
DTM-Champion Ayhancan Güven startet bei den 24h Daytona© DTM//Gruppe C Photography
Ayhancan Güven komplettiert das Manthey-Aufgebot für die 24h Daytona. Der Türke wird für das Team aus Meuspath in der GTD Pro-Klasse starten.
Der frischernannte Porsche-Werksfahrer wird gemeinsam mit Thomas Preining, Klaus Bachler und Ricardo Feller an den Start gehen und Grello pilotieren. Manthey setzt zudem einen zweiten Porsche in der GTD-Klasse für Ryan Hardwick, Riccardo Pera, Richard Lietz und Morris Schuring ein. Für Güven wird es der zweite Start beim legendären 24h-Rennen in Florida sein. 2025 fuhr er für Wright Motorsports mit einem Porsche in der GTD-Klasse.
Das Hauptprogramm des letztjährigen DTM-Champions liegt in diesem Jahr in der FIA WEC, wo er für Manthey antreten wird. Zudem wird Porsche ihn auf ein Formel E-Programm vorbereiten. In der DTM wird Güven 2026 nicht mehr antreten.
