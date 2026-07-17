DTM Classic wird auch in Oschersleben die Fans begeistern

Auf die Besucher der DTM in Oschersleben wartet ein besonderes Highlight im Rahmenprogramm: Die DTM Classic bringt legendäre Rennfahrzeuge aus der mehr als 40-jährigen Geschichte der Serie zurück auf die Strecke. Bei Showfahrten an allen drei Veranstaltungstagen lassen Klassiker aus allen vier Dekaden die Motorsport Arena die Herzen der Besucher höherschlagen. Vom Mercedes-Benz 190 E, BMW M3 und Ford Sierra der 1980er Jahre bis hin zu den spektakulären Class-1-Boliden der 2000er geht ein hochkarätiges Feld bekannter Fahrzeuge an den Start.

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Das älteste Fahrzeug im Feld ist ein Mercedes 190 E 2.3-16V aus dem Jahr 1986. Ein echtes DTM-Original, das 1987 mit Ludwig Weber am Steuer an den Start ging und noch heute in der damaligen Optik unterwegs ist. Der frühe „Baby Benz“ steht exemplarisch für die seriennahen Anfangszeiten der DTM. Auch die Eskalationsstufe der Baureihe aus den frühen 1990er Jahren, der Evolution II, ist in Oschersleben vertreten. Gleiches gilt selbstverständlich für den großen Erzrivalen den BMW E30 M3, der gleich mehrfach auf der Starterliste steht.

Dass nicht nur die Schwaben und Bayern DTM können, bewies unter anderem Ford schon früh. Der Ford Sierra RS500 Cosworth fuhr 1988 mit Klaus Ludwig am Steuer den Gesamtsieg ein und setzte dabei dank leistungsstarker Turbo-Technik neue Maßstäbe. Der legendäre „Cossi“ darf deshalb auch in Oschersleben nicht fehlen. Auch Opel prägte die DTM über viele Jahre hinweg, insbesondere die 1990er Jahre waren spektakulär. Der Omega Evo 500 zählt bis heute zu den großen Fanlieblingen aus Rüsselsheim und ist in Oschersleben mit von der Partie.

Ein originaler ABT Audi TT-R aus dem Jahr 2000 steht stellvertretend für die Ära der damals neu geschaffenen Deutschen Tourenwagen Masters. In der Premierensaison wurde das Soundmonster in Oschersleben vom Briten James Thompson pilotiert. Für noch mehr Class-1-Spektakel in der Börde sorgt Stefan Mücke. Er pilotiert eine originale DTM AMG Mercedes C-Klasse von 2005, die er bereits zu seiner aktiven DTM-Zeit in Oschersleben bewegte.

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Die historischen Fahrzeuge sind an allen drei Veranstaltungstagen fester Bestandteil des Programms. Insgesamt sechsmal sind die Klassiker in Oschersleben auf der Strecke und präsentieren die Entwicklung der DTM von den 1980er Jahren bis in die Gegenwart. Die Auftritte finden am Freitag, 24. Juli, um 13:45 Uhr und 17:00 Uhr, am Samstag, 25. Juli, um 12:00 Uhr und 17:15 Uhr sowie am Sonntag, 26. Juli, um 11:25 Uhr statt.

Das komplette Feld der DTM Classic in Oschersleben: