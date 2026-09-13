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Fahrzeugeinstufung der DTM auf dem Sachsenring wird angepasst

Zum Sonntag der DTM auf dem Sachsenring wird die Fahrzeugeinstufung Balance of Performance (kurz BoP) angepasst.

DTM

Die DTM am Sachsenring
Die DTM am Sachsenring
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Die DTM am Sachsenring
© DTM//Gruppe C Photography

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Die SRO passt als Technikpartner der DTM die Fahrzeugeinstufung vor dem zweiten Renntag an. BMW und Porsche werden eingebremst. Audi, Ford, Lamborghini und McLaren erhalten eine bessere Einstufung. Die restlichen Fahrzeuge bleiben unverändert.

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Um zehn Kilogramm darf der Audi R8 LMS GT3 ausladen, mit dem Simon Connor Primm für Seyffarth Motorsport einen Gaststart absolviert. Das Mindestgewicht beträgt nun 1.295 Kilogramm.

Der BMW M4 GT3 muss nach dem Vortagessieg zehn Kilogramm zuladen. Das Mindestgewicht beträgt nun 1.310 Kilogramm. Zudem sinkt der maximale Ladedruck von 2,46 bar auf 2,44, womit das Fahrzeug weniger Leistung entwickelt.

Mehr Motorleistung erhält der Ford Mustang GT3. Die beiden Restriktoren des mächtigen V8-Triebwerks werden von 38 Millimetern auf 40 Millimeter vergrößert, womit mehr Sauerstoff in den Brennraum gelangt und so der Motor mehr Leistung entwickelt.

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Auch der Lamborghini Temerario GT3 erhält mehr Leistung. Der maximale Ladedruck steigt von 1,74 bar auf 1,78 bar an.

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Um zehn Kilogramm darf der McLaren 720S GT3 ausladen. Das Mindestgewicht beträgt damit 1.290 Kilogramm, womit das Fahrzeug das Leichteste im Teilnehmerfeld der DTM sein wird.

Der Porsche 911 GT3 R muss vor dem zweiten Renntag auf der Berg-und-Talbahn gleich satte 15 Kilogramm zuladen. Damit steigt das Mindestgewicht auf 1.345 Kilogramm an, womit das Fahrzeug – gemeinsam mit dem Mercedes-AMG GT3 – das Schwerste im Feld ist.

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