DTM-Geschäftsführerin Claudia Wagner: «Nachhaltigkeit überzeugt Partner»

Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt.
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Seit einem Monat ist die früher für die Deutsche Sportmarketing GmbH engagiert gewesene Claudia Wagner Geschäftsführerin der DTM für den kommerziellen Bereich. An ihrem ersten Rennwochenende kam sie schnell zur Überzeugung, dass Nachhaltigkeitsbestrebungen essenziell für die Zukunft der Serie und des Motorsports sind.
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«Ich versuche, bestehende Partnerschaften zu vertiefen und neue Partner zu gewinnen. Dafür braucht es Visionen, aber auch eine enge Fanbindung“, sagt sie in einer Medienrunde auf dem Red Bull Ring. «Nachhaltigkeit darf kein Lippenbekenntnis sein. In meinen Gesprächen stellte ich fest, dass dieser Weg von den Partnern stark unterstützt wird.» Nachhaltiger Treibstoff und Plastikvermeidung durch Wasserspender hätten sehr viele positive Reaktionen ausgelöst: «Die Bemühungen werden als Chance, den Motorsport in die Zukunft zu bringen, anerkannt. So gibt es auch eine Perspektive für den Nachwuchs.» Eine Sinnfrage für den Motorsport stellt sich laut ADAC-Sportpräsident Gert Ennser nicht: «Es macht absolut Sinn, Motorsport zu machen. Auch in schwierigen Zeiten würden wir an der DTM festhalten. Die DTM hat das Image des ADAC positiv geprägt.»
Auch Sportchef Thomas Voss sieht den Weg, dass sich der ADAC früh zu Maßnahmen in Nachhaltigkeit entschlossen hat, als richtig an: «Wir haben nicht auf Druck von außen reagiert, sondern selbst Initiativen gesetzt. Unsere Partner ziehen mit. Der Motorsport brachte immer technische Innovationen, das wird auch mit Nachhaltigkeit so bleiben.»
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