Lamborghini-Pilot Luca Engstler auf DTM-Pole-Position in Hockenheim

Pole-Position für Lamborghini-Werksfahrer Luca Engstler! Im ABT Sportsline Lamborghini Temerario GT3 umrundete Engstler den Kurs in 1:47.048 Minuten und fuhr auf den besten Startplatz für den ersten Lauf beim DTM-Finale in Hockenheim. Für Engstler ist es die erste Pole-Position in der DTM.

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Rang zwei sicherte sich Lucas Auer im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3. 0,407 Sekunden fehlten ihm auf die Bestzeit.

Tabellenführer Thomas Preining komplettiert die Top-3-Positionen. Damit ist Preining der bestplatzierte Pilot im Titelkampf. Maro Engel steht auf dem siebten Startrang, Marco Wittmann auf Position elf. Preining baut damit seine Tabellenführung um einen Rang aus.

Wie auch das Qualifying im ADAC GT Masters fand das Zeittraining der DTM auf abtrocknender Strecke statt, was die Strecke in eine Rutschbahn verwandelte und die Reifenwahl in einen Poker verwandelte.

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Ergebnis DTM Hockenheimring Qualifying 1 (Top 10):