Lamborghini-Pilot Luca Engstler auf DTM-Pole-Position in Hockenheim
Luca Engstler hat sich erstmals die Pole-Position in der DTM gesichert. Im ABT Sportsline Lamborghini Temerario GT3 steht er auf der Pole-Position für den ersten Lauf auf dem Hockenheimring.
Pole-Position für Lamborghini-Werksfahrer Luca Engstler! Im ABT Sportsline Lamborghini Temerario GT3 umrundete Engstler den Kurs in 1:47.048 Minuten und fuhr auf den besten Startplatz für den ersten Lauf beim DTM-Finale in Hockenheim. Für Engstler ist es die erste Pole-Position in der DTM.
Rang zwei sicherte sich Lucas Auer im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3. 0,407 Sekunden fehlten ihm auf die Bestzeit.
Tabellenführer Thomas Preining komplettiert die Top-3-Positionen. Damit ist Preining der bestplatzierte Pilot im Titelkampf. Maro Engel steht auf dem siebten Startrang, Marco Wittmann auf Position elf. Preining baut damit seine Tabellenführung um einen Rang aus.
Wie auch das Qualifying im ADAC GT Masters fand das Zeittraining der DTM auf abtrocknender Strecke statt, was die Strecke in eine Rutschbahn verwandelte und die Reifenwahl in einen Poker verwandelte.
Ergebnis DTM Hockenheimring Qualifying 1 (Top 10):
Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3
Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R
Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
Ricardo Feller - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R
Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3
Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Marco Mapelli - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3
Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
Bastian Buus - Land-Motorsport - Porsche 911 GT3 R
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