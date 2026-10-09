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Thomas Preining fuhr die Bestzeit im ersten DTM-Training in Hockenheim

DTM-Tabellenführer Thomas Preining eröffnet das Finalwochenende in Hockenheim mit der Bestzeit. Im Manthey Porsche fuhr der Österreicher die schnellste Runde.

DTM

Thomas Preining mit erster Bestzeit
Thomas Preining mit erster Bestzeit
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Thomas Preining mit erster Bestzeit
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Thomas Preining eröffnet das finale DTM-Wochenende auf dem Hockenheimring mit der Bestzeit. Der Tabellenführer umrundete Manthey Porsche den Kurs in 1:36.974 Minuten und durchbrach damit als einziger Pilot die 1:37er Schallmauer.

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Rang zwei belegte Jules Gounon im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3. 0,050 Sekunden fehlten Gounon auf die Bestzeit.

Marco Wittmann komplettiert im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 die Top-3-Positionen.

Im Artikel erwähnt

Kurz vor Schluss wurde die Session kurzfristig mit einer Full Course Yellow neutralisiert, nachdem Gounon in der Sachskurve mit seinem Mercedes-AMG GT3 einschlug.

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Ergebnis DTM Hockenheim Training 1(Top 10):

  1. Thomas Preining - Manthey - Porsche 911 GT3 R

  2. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  3. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  4. Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  5. Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  6. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  7. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

  8. Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3

  9. Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  10. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

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Pos
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Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit

01

91

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Manthey

20

1:47,823

02

3

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

20

+0,092

03

130

Luca Engstler

Abt Sportsline

Luca Engstler

Abt Sportsline

17

+0,311

04

63

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

18

+0,437

05

19

Maximilian Paul

TGI Team Lamborghini by GRT

Maximilian Paul

TGI Team Lamborghini by GRT

18

+0,459

06

48

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

16

+0,752

07

36

Arjun Maini

HRT Ford Racing

Arjun Maini

HRT Ford Racing

22

+0,755

08

80

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

18

+0,760

09

22

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

21

+0,950

10

14

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

20

+1,090

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