Thomas Preining fuhr die Bestzeit im ersten DTM-Training in Hockenheim

Thomas Preining eröffnet das finale DTM-Wochenende auf dem Hockenheimring mit der Bestzeit. Der Tabellenführer umrundete Manthey Porsche den Kurs in 1:36.974 Minuten und durchbrach damit als einziger Pilot die 1:37er Schallmauer.

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Rang zwei belegte Jules Gounon im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3. 0,050 Sekunden fehlten Gounon auf die Bestzeit.

Marco Wittmann komplettiert im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 die Top-3-Positionen.

Kurz vor Schluss wurde die Session kurzfristig mit einer Full Course Yellow neutralisiert, nachdem Gounon in der Sachskurve mit seinem Mercedes-AMG GT3 einschlug.

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Ergebnis DTM Hockenheim Training 1(Top 10):