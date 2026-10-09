Thomas Preining fuhr die Bestzeit im ersten DTM-Training in Hockenheim
DTM-Tabellenführer Thomas Preining eröffnet das Finalwochenende in Hockenheim mit der Bestzeit. Im Manthey Porsche fuhr der Österreicher die schnellste Runde.
Thomas Preining eröffnet das finale DTM-Wochenende auf dem Hockenheimring mit der Bestzeit. Der Tabellenführer umrundete Manthey Porsche den Kurs in 1:36.974 Minuten und durchbrach damit als einziger Pilot die 1:37er Schallmauer.
Rang zwei belegte Jules Gounon im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3. 0,050 Sekunden fehlten Gounon auf die Bestzeit.
Marco Wittmann komplettiert im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 die Top-3-Positionen.
Kurz vor Schluss wurde die Session kurzfristig mit einer Full Course Yellow neutralisiert, nachdem Gounon in der Sachskurve mit seinem Mercedes-AMG GT3 einschlug.
Ergebnis DTM Hockenheim Training 1(Top 10):
Thomas Preining - Manthey - Porsche 911 GT3 R
Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3
Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3
Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
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