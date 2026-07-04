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DTM-Horrorunfall: Maximilian Paul mit vermuteten Unterschenkelbruch

Maximilian Paul wurde mit einem vermuteten Unterschenkelbruch nach dem ersten DTM-Rennen auf dem Norisring ins Krankenhaus eingeliefert. Kelvin van der Linde zu genaueren Untersuchungen ebenfalls.

Jonas Plümer

Von

DTM

Vermuteter Unterschenkelbruch bei Maximilian Paul
Vermuteter Unterschenkelbruch bei Maximilian Paul
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Vermuteter Unterschenkelbruch bei Maximilian Paul
© DTM//Gruppe C Photography

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Der erste DTM-Lauf auf dem Norisring wurde von einem Horrorunfall verwickelt. Maximilian Paul verlor beim Anbremsen auf die Grundig-Kehre auf einer Ölspur die Kontrolle über seinem Lamborghini Temerario GT3, schlug heftig in die Barriere ein und traf daraufhin Kelvin van der Linde mit hohen Tempo in der Fahrertür.

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Der Lamborghini-Werksfahrer wurde direkt nach der Bergung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es wird vermutet, dass sich der Pilot aus Dresden einen Unterschenkelbruch zugezogen hat und wird im Klinikum genauer untersucht, wie ein ADAC-Sprecher am Norisring im Media Center bestätigte. GT-Place wird euch über weitere Informationen informieren.

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Im Artikel erwähnt

Kelvin van der Linde wurde im Medical Center für okay erklärt, doch der BMW-Werksfahrer wurde ebenfalls zu genaueren Untersuchungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der ADAC-Sprecher erklärte am legendären Stadtkurs in Nürnberg, dass der Südafrikaner gerne eine zweite Meinung haben wollte, da er nach dem Aufprall starke Schmerzen gemeldet hatte.

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