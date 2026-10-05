DTM meets NFL: Land Porsche startet in den Farben der New England Patriots

Im Rahmen der Partnerschaft zwischen der DTM und den New England Patriots erhält der Porsche 911 GT3 R #29 von Land-Motorsport beim DTM-Finale auf dem Hockenheimring ein neues Design in den Farben des US-amerikanischen NFL-Teams. Gesteuert wird der Porsche vom Dänen Bastian Buus, dem frischgebackenen Meister des GT World Challenge Europe Sprint Cup, der in diesem Juni auch die 24h Spa - das weltgrößte GT3-Rennen - für sich entscheiden konnte.

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«Wir freuen uns sehr über diese Kooperation mit den New England Patriots und das starke neue Design für unseren Porsche», erklärt Teamchef Christian Land vor dem Wochenende in Hockenheim. «Die Patriots sind eines der beliebtesten NFL-Teams in Deutschland und bringen damit eine enorme Strahlkraft mit. Gemeinsam wollen wir die Reichweite beider Sportarten ausbauen und die Synergien zwischen den Teams nutzen.»

Viele DTM-Fans kennen die New England Patriots bereits aus dem Paddock, denn seit rund einem Jahr ist der sechsmalige Super Bowl Champion strategischer Partner der DTM. Mit dem Porsche von Land-Motorsport im Patriots-Design erhält die Partnerschaft beim Saisonfinale nun ein besonderes Highlight auf der Strecke. Gleichzeitig ist der Auftritt in Hockenheim Teil der «Road to Munich» der Patriots: Am Sonntag, 15. November, trifft das Team in der Allianz Arena auf die Detroit Lions. Bis dahin wollen die Patriots ihre Fans in Deutschland bei ausgewählten Aktionen auf das Spiel einstimmen.

«Einen Porsche in unseren Farben beim DTM-Finale zu sehen, ist auch für uns etwas ganz Besonderes. Danke an Christian Land und sein Team, dass sie das möglich gemacht haben», sagt Alex Foster, Senior Manager International Business der New England Patriots. «Das Rennen in Hockenheim ist für uns ein wichtiger Halt auf unserem Weg nach München. Hier erreichen wir Sportfans, die Leidenschaft, Tempo und Teamwork genauso schätzen wie wir. Wir hoffen, sie für American Football begeistern zu können und viele von ihnen am 15. November in München wiederzusehen.»

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Im Rahmen der DTM tritt Land-Motorsport in einer der populärsten und reichweitenstärksten GT3-Meisterschaften in Europa an. Das Einsatzfahrzeug, der Porsche 911 GT3 R, wird beim Finale in einem speziellen Design mit den Patriots-typischen Farben Rot und Dunkelblau am Start stehen.

Für die Mannschaft stehen auf dem Hockenheimring zwei Rennen auf dem Programm, eines am Samstag und eines am Sonntag. Am Samstag startet der Lauf wie gewohnt um 13:30 Uhr, am Sonntag schalten die Startampeln erst um 16:30 Uhr auf Grün. Und diese spätere Startzeit hat einen ganz besonderen Grund: Im Anschluss dürfen die Fans auf der Strecke bei der «DTM Champions Celebration» dabei sein. Für alle Fans, die nicht in Hockenheim vor Ort sind, überträgt ProSieben die gesamte Action live im Free-TV.