DTM mit speziellen Sonderweg für Lamborghini Temerario GT3

Die DTM geht in Zandvoort einen Sonderweg für den neuen Lamborghini Temerario GT3. Nachdem sich der italienische Hersteller vor dem Rennwochenende um mehr Abtrieb bemüht hat, gestattete die DTM Lamborghini eine spezielle Heckflügeleinstellung, die mehr Abtrieb generiert.

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Für die Einstellung muss Befestigung des Heckflügels geringfügig geändert werden. Die Angelegenheit wurde im GT-Komitee der DTM mit den Herstellern diskutiert, weil sich die steilere Flügeleinstellung nicht im Rahmen der FIA-GT3-Homologation des Boliden bewegt, aber über den Umweg der DTM-Zusatzhomologation genehmigt werden kann.

Gegen den Lamborghini-Sonderweg legte sich ein Widerstand der Hersteller. Besonders Ferrari krisitierte dies deutlich. Aber auch BMW, McLaren und Mercedes-AMG waren davon nicht begeistert. Der Rest enthielt sich, wie zu hören ist.

Doch dasGT-Komitee der DTM, welches aus Michael Rebhan als DTM-Leiter des Sport- und Eventbereichs, dem Technischen Koordinator Robert Maas und Serienmanager Michael Cap besteht, entschied sich mit einfacher Mehrheit dafür.

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Neben dem steileren Heckflügel erhielt das Fahrzeug im oberen Drehzahlbereich mehr Leistung durch einen erhöhten Ladedruck in diesem Bereich. Beim Ladedruck bewegte man sich bereits bei der ursprünglichen BoP außerhalb des von der FIA bei der Homologation vorgesehenen Fensters, der zusätzliche "Boost" ist aber technisch möglich und wird deshalb umgesetzt.

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«Der höhere Ladedruck sollte uns helfen, außerdem haben wir ein paar Schritte gemacht», erklärt Lamborghini-Teamchef Gottfried Grasser gegenüber Motorsport-Total. «Auch die hohen Temperaturen sollten sich positiv auswirken, um den Reifen besser ins Fenster zu bringen.»