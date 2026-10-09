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DTM-Tabellenführer Thomas Preining mit weiterer Bestzeit im Manthey Porsche

Auch im zweite Training der DTM auf dem Hockenheimring fuhr Tabellenführer Thomas Preining die Bestzeit. Im Manthey Porsche fuhr der Österreicher die schnellste Rundenzeit.

DTM

Weitere Bestzeit vom Tabellenführer Thomas Preining
Weitere Bestzeit vom Tabellenführer Thomas Preining
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Weitere Bestzeit vom Tabellenführer Thomas Preining
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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DTM-Tabellenführer Thomas Preining fuhr auch im zweiten Training auf dem Hockenheimring die Bestzeit. Im Manthey Porsche umrundete er den Kurs in 1:47.823 Minuten.

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Kelvin van der Linde fuhr auf den zweiten Rang. Im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 fehlten ihm 0,092 Sekunden.

Luca Engtsler komplettiert im Lamborghini Temerario GT3 von ABT Sportsline die Top-3-Positionen.

Im Artikel erwähnt

Ergebnis DTM Hockenheim Training 2 (Top 10):

  1. Thomas Preining - Manthey - Porsche 911 GT3 R

  2. Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  3. Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3

  4. Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  5. Maximilian Paul - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  6. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  7. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  8. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  9. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  10. Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

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  2. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit

01

91

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Manthey

20

1:47,823

02

3

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

20

+0,092

03

130

Luca Engstler

Abt Sportsline

Luca Engstler

Abt Sportsline

17

+0,311

04

63

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

18

+0,437

05

19

Maximilian Paul

TGI Team Lamborghini by GRT

Maximilian Paul

TGI Team Lamborghini by GRT

18

+0,459

06

48

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

16

+0,752

07

36

Arjun Maini

HRT Ford Racing

Arjun Maini

HRT Ford Racing

22

+0,755

08

80

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

18

+0,760

09

22

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

21

+0,950

10

14

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

20

+1,090

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