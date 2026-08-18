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DTM-Rookie Finn Wiebelhaus: Zusätzliches GT4-Rennprogramm in den USA

Neben seinem DTM-Programm im Ford Mustang GT3 wird Finn Wiebelhaus die verbleibenden Rennen der us-amerikanischen IMSA Michelin Pilot Challenge mit einem Ford Mustang GT4 bestreiten.

DTM

DTM-Rookie Finn Wiebelhaus
DTM-Rookie Finn Wiebelhaus
Foto: DTM//Gruppe C Photography
DTM-Rookie Finn Wiebelhaus
© DTM//Gruppe C Photography

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Finn Wiebelhaus wird Nate Cicero im Ford Mustang GT4 von McCumbee McAleer Racing für den Rest der IMSA Michelin Pilot Challenge-Saison ersetzen, beginnend mit dem Rennen an diesem Wochenende auf dem Virginia International Raceway.

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Der 20-jährige Deutsche, der derzeit in der DTM die "Rookie of the Year"-Wertung anführt, sicherte Ford in diesem Jahr die erste Pole-Position überhaupt in der hart umkämpften GT3-Sprintserie und errang zudem im Mustang GT3 EVO zwei Podiumsplätze.

Wiebelhaus wird gemeinsam mit Robert Noaker, einem weiteren Mitglied des Ford Racing-Junior-Programms und amtierender Champion der Mustang Challenge North America, im Mustang GT4 mit der Startnummer 13 an den Start gehen, der in der GS-Wertung führt.

Im Artikel erwähnt

«Ich freue mich sehr, zu McCumbee McAleer Racing zu wechseln und mein Debüt in der IMSA Michelin Pilot Challenge zu geben», erklärt Finn Wiebelhaus. «Der Wechsel auf die amerikanischen Rennstrecken ist eine spannende neue Herausforderung, und dies mit einem in der Meisterschaft führenden Team im Ford Mustang GT4 zu tun, ist eine riesige Chance. Ich habe die Erfolge des Teams genau verfolgt und bin bereit, gemeinsam mit Robert und der gesamten MMR-Crew daran zu arbeiten, den GS-Titel zu sichern. Ich kann es kaum erwarten, bis die grüne Flagge am VIR fällt.»

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Team-Mitinhaber Chad McCumbee fügte hinzu: «Wir freuen uns, ein Talent wie Finn für die Schlussphase der Saison in der MMR-Familie willkommen zu heißen. Er hat sich in Europa bereits als Spitzenfahrer bewährt, und seine Erfahrung im Ford-Racing-Umfeld macht ihn zur perfekten Ergänzung für unser Programm. Das Team hat unglaubliche Arbeit geleistet und den Mustang mit der Startnummer 13 an die Spitze der GS-Wertung gebracht. Mit Finns Schnelligkeit und Rennkönnen setzen wir nun alles daran, den Meistertitel nach Hause zu holen.»

Diese Entwicklung erfolgt vor dem Hintergrund von Ciceros sofortigem Rücktritt vom Rennsport, den der 21-jährige New Yorker vor zwei Wochen erstmals in den sozialen Medien angekündigt hatte.

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