DTM Sachsenring: Red Bull Driftbrother Hountondji lässt den Trabi qualmen
Red Bull Driftbrother Elias Hountondji driftete im Rahmenprogramm der DTM auf dem Sachsenring über den ostdeutschen Kurs. Und das mit seinem besonderen Gefährt: Einem umgebauten Trabant 601.
Normalerweise lässt Elias Hountondji BMW-Boliden mit über 1.000 PS die Reifen rauchen, am Sonntag tauschte der Red Bull Driftbrothers vor dem DTM-Rennen am Sachsenring seine PS-starken BMW-Modelle gegen eine Kultkarosse aus DDR-Zeiten: Mit einem umgebauten Trabant zeigte der gebürtige Ingolstädter eine Drift-Show vor den zahlreichen Fans auf der Traditionsrennstrecke in der Nähe von Chemnitz.
Mehr zu der «Drift-Pappe» erfahrt ihr hier:
Hountondji zählt seit Jahren zu Europas Top-Fahrern im Driftsport und ist normalerweise mit hochgetunten BMW-Modellen wie dem M4 Competition oder dem M2 unterwegs.
Die Zuschauer am Sachsenring feierten die ungewohnte Drift-Kombination aus Ostalgie und Motorsport. Dabei war die Drift-Show von Elias Hountondji nicht der einzige ostalgische Programmpunkt auf dem Sachsenring.
Auch beim Saisonfinale in Hockenheim dürften sich die Fans auf die Red Bull Driftbrothers freuen.
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