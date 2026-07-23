DTM-Stars Arjun Maini und David Schumacher begeistern in Ampfing

Die Deutsche Kart-Meisterschaft erreichte auf dem Schweppermannring in Ampfing die Saisonhalbzeit. 135 Fahrerinnen und Fahrer aus 20 Nationen sorgten auf der 1.063 Meter langen Strecke für spannende Rennen. Besondere Aufmerksamkeit erhielten die Gaststarts von DTM-Fahrer Arjun Maini und DTM-TV-Experte David Schumacher (beide Arena E Team) in der Klasse OK-N. Maini zeigte sich beeindruckt davon, wie professionell sich der Kartsport entwickelt hat, mischte im Feld engagiert mit und hatte sichtlich Freude an seinem Rennwochenende. Auch Schumacher genoss seine Rückkehr zu den Wurzeln des Motorsports und traf im Fahrerlager zahlreiche bekannte Gesichter. Sein Finale endete allerdings bereits in der ersten Runde nach einer Kollision.

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Zustande kam der Gaststart von Arjun Maini und David Schumacher durch eine neue Kooperation vom Haupt Racing Team mit dem Arena E Sachsenring Junior Team.

DTM-Pilot Arjun Maini beeindruckt bei Kart-Comeback Foto: ADAC DTM-Pilot Arjun Maini beeindruckt bei Kart-Comeback © ADAC

Die beiden Motorsport-Profis sowie alle Teilnehmer erlebten vor allem am Sonntag abwechslungsreiches Wetter. Nach sonnigen und warmen Bedingungen am Freitag und Samstag, brachte ein Gewitter am Sonntagmorgen zusätzlichen Nervenkitzel. Die Super Heats fanden auf nasser, beziehungsweise abtrocknender Strecke statt, zu den Finals war der Asphalt wieder vollständig trocken. Die Siege beim dritten von fünf DKM-Wochenenden gingen an Matej Preuss in der KZ2, Mikas Toro Lundsholm bei den Mini, Henri Möhring in der OK-N Junior, Jakub Kamenik in der OK-N und Marc Gerstenkorn im KZ2 Cup. Damit standen drei neue Gesichter auf der obersten Stufe des Siegerpodiums.

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Gastfahrer Milosz Smuk (Gold Kart Racing Team) eröffnete bei seiner DKM-Premiere das Wochenende in der OK-N mit einer Bestzeit. In den Heats gingen die Siege an Emilio Bernd (Marcus Bernd) und Jakub Kamenik (Lanari Racing Team), der damit am Samstagabend die Führung übernahm. Auch am Sonntag setzte er seinen Trend mit einem Erfolg im Super Heat fort. Der Tscheche ging vor Smuk, Ben Goetz (Ebert Motorsport), Marius Bonconseil (Ebert Motorsport) und Semir Velija (Lanari Racing Team) in das Finale.

Dort setzte sich Kamenik bereits beim Start an die Spitze und ließ anschließend keine Zweifel aufkommen. Der Tscheche baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus und kontrollierte das Rennen bis ins Ziel. «Ich war zum ersten Mal in Ampfing und habe mich direkt wohl gefühlt. Die Strecke ist toll und macht großen Spaß zu fahren. Das Finale hat sehr gut funktioniert und der zweite Sieg in Folge ist ein super Gefühl», fasste Kamenik sein dominantes Finale zusammen. Hinter ihm entwickelte sich zum Ende ein enger Kampf um die weiteren Podestplätze. Bonconseil behauptete Rang zwei gegen Nikolas Simic (Lanari Racing Team), während Smuk nur knapp dahinter Vierter wurde. Velija komplettierte die Top-Fünf.

David Schumacher kehrte nach 9 Jahren in die DKM zurück Foto: ADAC David Schumacher kehrte nach 9 Jahren in die DKM zurück © ADAC

Die DTM-Gaststarter schlugen sich in dem stark besetzten Feld beachtlich. Maini ging von Platz 17 in das Finale und arbeitete sich auf Rang 14 nach vorne. Schumacher musste das Rennen nach einer Kollision in der ersten Runde beenden. Beide genossen ihren Ausflug in den Kartsport und brachten ihre Erfahrung zugleich in die Zusammenarbeit mit dem Arena E Team ein. «Es ist super wieder in einer professionellen Kartserie am Start zustehen. Die Zusammenarbeit mit dem Team macht großen Spaß. Mit den Nachwuchstalenten zusammenzuarbeiten ist großartig, die konnten mir nach meinen ersten Runden einige Tipps geben», schwärmte Maini von dem Wochenende in Ampfing. Schumacher ergänzte noch: «Die Kartbahn ist wie eine große Familie. Ich habe hier so viele Bekannte getroffen und freue mich hier zu sein. Auf der Strecke ist es nicht mehr so einfach wie vor neun Jahren, großen Spaß macht es trotzdem. Unser Ziel ist es für Aufmerksamkeit zu sorgen und den Kartsport etwas in den Mittelpunkt zu rücken, hier werden die Talente von Morgen geboren.»

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