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Entscheidung im Titelkampf? Engel für Abschuss von van der Linde bestraft

Ist es die Vorentscheidung im Titelkampf der DTM? Der Tabellenzweite Maro Engel erhielt für den Abschuss von Kelvin van der Linde eine heftige Strafe, wodurch er aus den Punkterängen fällt.

DTM

Maro Engel wird für den Abschuss von Kelvin van der Linde bestraft
Maro Engel wird für den Abschuss von Kelvin van der Linde bestraft
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Maro Engel wird für den Abschuss von Kelvin van der Linde bestraft
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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In der Schlussphase des zweiten DTM-Rennens auf dem Sachsenring traf Maro Engel den BMW M4 GT3 von Kelvin van der Linde im Heck und drehte den Schubert Motorsport BMW so ins Kiesbett. Das Aus für den Südafrikaner.

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Die Stewards bestraften den Mercedes-AMG-Piloten mit einer 15-Sekunden-Zeitstrafe für den Zwischenfall, da der Routinier laut den Stewards klar die Kollision verursacht hat.

Durch die Strafe rutscht Engel aus den Punkterängen hinaus und erleidet damit einen massiven Rückschlag im Titelkampf. Statt auf Position fünf wird der WINWARD Racing-Pilot somit auf 17. und letzten Platz gewertet. Damit hat Tabellenführer Thomas Preining einen Vorsprung von 23 Punkten auf Maro Engel.

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01

Ben Dörr

Dörr Motorsport

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25

39

1:01:10,777

1:19,878

25

02

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Manthey

91

39

+1,219

1:20,349

20

03

Ricardo Feller

Manthey

Ricardo Feller

Manthey

90

39

+2,021

1:19,520

18

04

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

14

39

+2,293

1:20,266

13

05

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

22

39

+3,565

1:20,120

11

06

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

11

39

+4,460

1:20,017

10

07

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

69

39

+4,687

1:20,413

9

08

Luca Engstler

Abt Sportsline

Luca Engstler

Abt Sportsline

130

39

+5,000

1:19,753

8

09

Bastian Buus

Land Motorsport

Bastian Buus

Land Motorsport

29

39

+5,588

1:20,356

7

10

Maximilian Paul

TGI Team Lamborghini by GRT

Maximilian Paul

TGI Team Lamborghini by GRT

19

39

+6,038

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