Entscheidung im Titelkampf? Engel für Abschuss von van der Linde bestraft

In der Schlussphase des zweiten DTM-Rennens auf dem Sachsenring traf Maro Engel den BMW M4 GT3 von Kelvin van der Linde im Heck und drehte den Schubert Motorsport BMW so ins Kiesbett. Das Aus für den Südafrikaner.

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Die Stewards bestraften den Mercedes-AMG-Piloten mit einer 15-Sekunden-Zeitstrafe für den Zwischenfall, da der Routinier laut den Stewards klar die Kollision verursacht hat.

Durch die Strafe rutscht Engel aus den Punkterängen hinaus und erleidet damit einen massiven Rückschlag im Titelkampf. Statt auf Position fünf wird der WINWARD Racing-Pilot somit auf 17. und letzten Platz gewertet. Damit hat Tabellenführer Thomas Preining einen Vorsprung von 23 Punkten auf Maro Engel.